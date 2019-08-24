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Главная / Все новости / ЦБ РФ установил курс доллара США с 24 августа в размере 65,6046 руб., евро - 72,6243 руб.
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24 августа 2019 года 09:04
ЦБ РФ установил курс доллара США с 24 августа в размере 65,6046 руб., евро - 72,6243 руб.
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24 августа. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 24 августа, составляет 65,6046 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 1,50 коп. Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 24 августа, составляет 72,6243 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 20,69 коп.
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23 августа 2019 года 19:55
Индекс Мосбиржи стабилизируется после снижения. По состоянию на 18:45 мск индекс Мосбиржи понизился на 14,39 пункта (0,538%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2660,74 пункта. К середине дня индекс РТС продолжает снижаться. По состоянию на... читать дальше
.23 августа 2019 года 19:40
Капитализация российского рынка акций Московской биржи в секторе Основной рынок на 23 августа снизилась на 0,07% и составила 44250,902 млрд руб.
Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в пятницу составила 44250,902 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 31,970 млрд руб., или на...
.23 августа 2019 года 19:15
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 34 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 9,2611 руб. Минимальный курс юаня составил 9,2326 руб., максимальный - 9,3119... читать дальше
.23 августа 2019 года 19:15
Средний курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов на 19:00 мск составил 65,8338 руб.
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 1864 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 65,8338 руб. Минимальный курс доллара США составил... читать дальше
.23 августа 2019 года 19:15
Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 1648 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 72,936 руб. Минимальный курс евро составил 72,5325 руб.,... читать дальше
.23 августа 2019 года 19:05
Рынок акций РФ завершил торги в минусе на фоне упавшей нефти и развернувшихся внешних фондовых площадок после известий, что Китай принял решение ввести ответные дополнительные пошлины на экспорт США. Большинство фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона... читать дальше
.23 августа 2019 года 18:46
Президент США Дональд Трамп пообещал объявить об ответных мерах на действия Китая, объявившего ранее о намерении ввести дополнительные пошлины на поставляемые в КНР американские товары общей стоимостью $75 млрд в год. "Наша страна глупо теряла триллионы долларов из-за Китая... читать дальше
.23 августа 2019 года 18:39
Цены на нефть резко усилили падение на фоне эскалации торговой войны США и Китая. Рынок негативно отреагировал на заявление Китая о намерении ввести дополнительные пошлины на поставляемые в КНР американские товары общей стоимостью $75 млрд в год в ответ на аналогичные действия... читать дальше
.23 августа 2019 года 18:33
Сбербанк России разместил 15,91% выпуска инвестиционных облигаций серии ИОС_PRT_RU-EQT_BSK-42m-001Р-131R номинальным объемом 1 млрд рублей на сумму 159,056 млн рублей и 8,36% выпуска ИОС_PRT_EV_BSK-42m-001Р-132R номинальным объемом 1 млрд рублей на 83,625 млн рублей, говорится... читать дальше
.23 августа 2019 года 18:31
Ситуация в американской экономике довольно благоприятная, но есть значительные риски, заявил председатель Федеральной резервной системы (ФРС) Джером Пауэлл, выступая на ежегодном симпозиуме ФРС в Джексон-Хоуле. "Неопределенность, связанная с торговой политикой, вероятно, сыграет... читать дальше
.23 августа 2019 года 18:23
Уточнение действующего прогноза среднегодовой цены на нефть марки Urals в $63,4 за баррель и прогноза среднегодового доллара в 65,1 руб. будет минимальным, сказал журналистам глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин. Министр отметил, что еще весной министерство закладывало... читать дальше
.23 августа 2019 года 18:14
В Госдуму внесен законопроект об отмене НДФЛ на доходы с продажи электроэнергии на объектах микрогенерации
Правительство внесло в Госдуму законопроект, который освобождает физических лиц от уплаты налога на доходы от продажи электрической энергии, произведенной на принадлежащих им объектах микрогенерации. Проект закона опубликован в электронной базе данных нижней палаты... читать дальше
.23 августа 2019 года 18:13
ЭБ завершил размещение краткосрочных облигаций серии ПБО-001Р-К174 номинальным объемом 20 млрд рублей, реализовав 82,5% выпуска на 16,5 млрд рублей, говорится в сообщении банка. Сбор заявок на бонды прошел 20 августа. Ставка купона установлена в размере 7%... читать дальше
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23 августа 2019 года 18:05
Глава Минэкономразвития Максим Орешкин полагает, что дезинфляционный тренд в РФ на фоне слабого спроса будет очень сильным даже на фоне уже прошедшего смягчения денежно-кредитной политики. По его словам, инфляция в РФ по итогам года будет ниже 4%, а в 1-м квартале 2020 года... читать дальше
.23 августа 2019 года 17:49
Власти Индии отказались от повышения налога для состоятельных лиц и объявили о других мерах поддержки экономического роста. Решение повысить налог на долгосрочный и краткосрочный прирост капитала было отменено, заявила министр финансов Индии Нирмала Ситхараман. Она также... читать дальше
.23 августа 2019 года 17:41
Китайская компания Huawei Technologies Co. ожидает, что влияние торговых ограничений США на ее бизнес будет меньше, чем первоначально предполагалось, пишет Bloomberg со ссылкой на заместителя председателя Huawei Эрика Сюя. Тем не менее китайская компания ищет способы заменить... читать дальше
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