Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 9,2611 руб.

23 августа. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 34 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 9,2611 руб.

Минимальный курс юаня составил 9,2326 руб., максимальный - 9,3119 руб. Была заключена 201 сделка. Объем торгов составил 643,27 млн руб., что на 10% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 9,278 руб. за юань.

Источник данных - Московская биржа.

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