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Главная  /  Все новости  /  ЦБ РФ установил курс евро с 24 августа в размере 72,6243 руб.
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В июле рост промпроизводства в РФ, по данным Росстата, замедлился до 2,8% после повышения на 3,3% в июне. Динамика показателя оказалась слабее прогнозов аналитиков, ожидавших подъем на 3,4%
 
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Падение доходов изменило рацион россиян - покупательная способность доходов в пересчете на молоко, сливочное масло, рыбу, рис, некоторые овощи снизилась на десятки процентов за шесть лет. Население значительно отдалилось от рекомендуемых Минздравом...
 
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23 августа 2019 года 12:54

ЦБ РФ установил курс евро с 24 августа в размере 72,6243 руб.

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23 августа. FINMARKET.RU - Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 24 августа, составляет 72,6243 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 20,69 коп.

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Опубликовано /Финмаркет/
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Ключевые слова:    Россия,  ЦБ,  Евро

 
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НОВОСТИ
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Уточнение действующего прогноза среднегодовой цены на нефть марки Urals в $63,4 за баррель и прогноза среднегодового доллара в 65,1 руб. будет минимальным, сказал журналистам глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин. Министр отметил, что еще весной министерство закладывало...    читать дальше
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23 августа 2019 года 18:14
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23 августа 2019 года 18:13
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23 августа 2019 года 17:41
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Китайская компания Huawei Technologies Co. ожидает, что влияние торговых ограничений США на ее бизнес будет меньше, чем первоначально предполагалось, пишет Bloomberg со ссылкой на заместителя председателя Huawei Эрика Сюя. Тем не менее китайская компания ищет способы заменить...    читать дальше
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23 августа 2019 года 17:34
Продажи новостроек в США в июле упали на 13%
Продажи новых домов в США в июле 2019 года упали на 12,8% по сравнению с предыдущим месяцем и составили 635 тыс. домов в пересчете на годовые темпы, свидетельствуют данные министерства торговли страны. Июньский показатель был пересмотрен в сторону повышения, с 646 тыс. до 728...    читать дальше
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23 августа 2019 года 17:30
Средний курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 65,7414 руб.
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 942 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 65,7414 руб.

Минимальный курс доллара США составил 65,5 руб.,...    читать дальше
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23 августа 2019 года 17:22
Ставка 13-го купона бондов РЖД серии БО-12 установлена в размере 5,6%
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РЖД разместили 12-й выпуск биржевых облигаций на 25 млрд рублей в сентябре 2013 года по открытой подписке. Ставка...    читать дальше
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23 августа 2019 года 17:16
Второй пакет санкций против РФ по делу Скрипалей вступает в силу 26 августа
Госдеп США подтвердил сегодня, что второй пакет санкций против России по делу об отравлении экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля начнет действовать с 26 августа этого года, говорится в заявлении ведомства, обнародованном в Федеральном регистре США.

5 августа Управление по...    читать дальше
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23 августа 2019 года 17:15
Календарь публикаций макроэкономических показателей ведущих стран на ближайшую неделю
В течение ближайшей недели с 26.08 по 01.09 ожидается публикация следующих макроэкономических показателей

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23 августа 2019 года 17:08
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Американские фондовые индексы снижаются после заявления Китая о намерении ввести дополнительные пошлины на поставляемые в КНР американские товары общей стоимостью $75 млрд в год в ответ на аналогичные действия Вашингтона. Как говорится в сообщении, опубликованном на сайте...    читать дальше
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23 августа 2019 года 17:06
Спрос на облигации "ЕвроХима" объемом 13 млрд рублей в 1,5 раза превысил предложение
Общий спрос на облигации МКХ "ЕвроХим" серии БО-001Р-06 объемом 13 млрд рублей в 1,5 раза превысил предложение, говорится в пресс-релизе БК "Регион", которая выступила организатором размещения.

Как отмечено в сообщении, всего было подано 23 заявки от широкого круга...    читать дальше
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23 августа 2019 года 17:04
"МРСК Центра" полностью выкупила по оферте облигации БО-05 на 5 млрд рублей
АО "МРСК Центра" выкупило в рамках оферты 5 млн облигаций серии БО-05 по цене 100% от номинала, говорится в сообщении эмитента.

Объем выпуска составляет 5 млн облигаций номинальной стоимостью 1 тыс. рублей каждая, таким образом, эмитент выкупил весь...    читать дальше
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23 августа 2019 года 17:00
Выходные и праздничные дни ведущих стран мира на неделе с 26 августа по 2 сентября
В понедельник, 26 августа, в Великобритании праздник - Летний банковский выходной.

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23 августа 2019 года 16:59
Мосбиржа зарегистрировала три выпуска облигаций ВТБ на 23 млрд рублей
"Московская биржа" зарегистрировала три выпуска облигаций ВТБ серии Б-1-39 - Б-1-41 суммарным объемом 23 млрд рублей, говорится в сообщении банка.

Выпуску серии Б-1-39 присвоен идентификационный номер 4B023901000B001P. Выпуску серии Б-1-40 - номер 4B024001000B001P,...    читать дальше
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