Остатки средств кредитных организаций в Банке России снизились до 2623,5 млрд руб., на депозитных счетах снизились до 2451,68 млрд руб.

23 августа. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, чтосредств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 23 августа составили по Российской Федерации 2623,5 млрд руб., в том числе по Московскому региону 2408,5 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 2778,1 млрд руб., в том числе по Московскому региону 2514,2 млрд руб.

Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 23 августа составили 2451,68 млрд руб. против 2520,65048 млрд руб. на предыдущий рабочий день.

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