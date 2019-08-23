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Главная  /  Все новости  /  Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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ГЛАВНОЕ
Рост промпроизводства в июле замедлился до 2,8%
В июле рост промпроизводства в РФ, по данным Росстата, замедлился до 2,8% после повышения на 3,3% в июне. Динамика показателя оказалась слабее прогнозов аналитиков, ожидавших подъем на 3,4%
 
Прогноз роста ВВП РФ на 2019 год понижен до 1,2% - Moody's
Международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service ухудшило прогноз роста экономики Российской Федерации на 2019 год до 1,2%. Ранее агентство ожидало рост на уровне 1,6%. Прогноз на 2020 год оставлен на уровне 1,5%, говорится в...
 
Пора ли в банк за кредитом по ипотеке
В августе крупные игроки рынка ипотеки один за другим повторно (первая волна снижения прошла в них в июне – июле) удешевляют кредиты на покупку жилья и в новостройках, и на вторичном рынке. Всего с начала августа кредитные ставки стали ниже в 18 из...
 
Падение доходов изменило рацион россиян
Падение доходов изменило рацион россиян - покупательная способность доходов в пересчете на молоко, сливочное масло, рыбу, рис, некоторые овощи снизилась на десятки процентов за шесть лет. Население значительно отдалилось от рекомендуемых Минздравом...
 
НОВОСТИ В СЕТИ
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23 августа 2019 года 08:00

Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран

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23 августа. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
Время Публикация Период
15:30 Объемы розничных продаж в Канаде Июнь 2019
17:00 Продажи домов на первичном рынке жилья США Июль 2019

Это автоматическое сообщение.


Опубликовано /Финмаркет/
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НОВОСТИ
23 августа 2019 года 11:20
ВТБ разместит 23 августа однодневные бонды серии КС-3-267 на 75 млрд руб. по цене 99,9461% от номинала
3 августа. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 23 августа однодневные биржевые облигации серии КС-3-267 объемом 75 млрд рублей по цене 99,9461% от номинала, говорится в сообщении банка.

Данная цена соответствует доходности к погашению в размере 6,56%...    читать дальше
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23 августа 2019 года 11:20
Атомфлот и "Балтийский завод" построят ещё 2 атомных ледоколов проекта 22220
ФГУП "Атомфлот" и АО "Балтийский завод" подписали договор на выполнение работ по строительству третьего и четвертого серийных универсальных атомных ледоколов проекта 22220, передал с церемонии корреспондент "Интерфакса".

Строительство серийных универсальных атомных...    читать дальше
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23 августа 2019 года 11:12
Полугодовая прибыль "МРСК Северо-Запада" увеличилась на 9%
23 августа. FINMARKET.RU -Чистая прибыль ПАО "МРСК Северо-Запада" по МСФО в 1-м полугодии 2019 года увеличилась на 9% - до 1,288 млрд рублей по сравнению с 1,180 млрд руб. в январе-июне 2018 года, говорится в сообщении компании.

Выручка сократилась на 23,5% - до...    читать дальше
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23 августа 2019 года 11:05
Денежная база в России выросла за неделю на 103,9 млрд рублей
Объем денежной базы в узком определении в России на 16 августа составил 10,635 трлн рублей, сообщила пресс-служба Банка России.

На 9 августа денежная база в России равнялась 10 трлн 531,1 млрд рублей. Таким образом, за период она выросла на 0,99%, или на 103,9 млрд...    читать дальше
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23 августа 2019 года 11:00
Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 9,252 руб.
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 317 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 9,252 руб.

Минимальный курс юаня составил 9,24 руб., максимальный - 9,2619...    читать дальше
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23 августа 2019 года 10:45
За первые полчаса торгов курс доллара США понизился до 65,5856 руб.
На 10:30 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи понизился на 618 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) по сравнению со средневзвешенным курсом предыдущего торгового дня и составил 65,5856...    читать дальше
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23 августа 2019 года 10:35
Чистая прибыль "МРСК Юга" по МСФО в 1-м полугодии снизилась на 3,4%
ПАО "МРСК Юга" (бренд "Россети Юг") в январе-июне 2019 года получило 541,177 млн рублей чистой прибыли, что на 3,4% меньше, чем в первом полугодии 2018 года, говорится в финотчетности компании по МСФО. Выручка выросла на 2% - до 18,186 млрд рублей.

Операционные расходы...    читать дальше
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23 августа 2019 года 10:28
Чистый совокупный отток капитала из фондов активов РФ за неделю вырос до $500 млн
Совокупный чистый отток капитала с фондового и долгового рынков РФ (с учетом всех фондов, инвестирующих в акции и облигации РФ) за период с 15 по 21 августа 2019 года составил $500 млн против $220 млн неделей ранее, по данным EPFR Global, говорится в обзоре главного стратега...    читать дальше
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23 августа 2019 года 10:20
За первые пять минут торгов курс доллара США понизился до 65,6327 руб.
На 10:05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи понизился на 147 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) по сравнению со средневзвешенным курсом предыдущего торгового дня и составил 65,6327...    читать дальше
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23 августа 2019 года 10:20
Доллар растет в начале торгов на "Московской бирже", евро снижается
Доллар начал торги на "Московской бирже ростом, евро - снижением. Рубль стабилен к бивалютной корзине.

В 10:05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах "Московской биржи" составил 65,6327 руб.

По отношению...    читать дальше
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23 августа 2019 года 10:20
Рынок акций Московской биржи по состоянию на 10:05 мск 23 августа движется разнонаправленно
По состоянию на 10:05 мск индекс Мосбиржи понизился на 1,01 пункта (0,038%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2674,12 пункта.

По состоянию на 10:05 мск индекс РТС повысился на 2,24 пункта (0,175%) по сравнению с закрытием предыдущего...    читать дальше
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23 августа 2019 года 10:12
Центробанк 21 августа купил валюту для Минфина на 13,8 млрд рублей
ЦБ РФ 21 августа купил валюту для Минфина в рамках бюджетного правила на 13,8 млрд рублей, следует из данных Банка России.

Минфин с 7 августа по 5 сентября планирует приобрести валюту на 246,2 млрд рублей. Ежедневный объем покупки в этот период должен был составить 11,2...    читать дальше
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23 августа 2019 года 10:08
Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности снизилось до 128,6 млрд руб.
Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 23 августа по данным на начало операционного дня снизилось до 128,6 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня...
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23 августа 2019 года 10:04
Рынок акций РФ начал торги ростом индексов на 0,3%
Сегодняшние торги рынок акций РФ начал ростом индексов МосБиржи и РТС на 0,3% вслед за нефтью и индексами в Азии.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) преимущественно поднимаются в ходе торгов в пятницу, инвесторы ждут встречи представителей...    читать дальше
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23 августа 2019 года 10:03
Cредний курс покупки/продажи наличного доллара в банках Москвы на 10:00 мск составил 64,95/66,25 руб.
По состоянию на 10:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 64,95/66,25 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 19 коп., Cредний курс продажи...
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23 августа 2019 года 09:54
Чистая прибыль "Мосбиржи" по МСФО во втором квартале выросла на 21,3%
"Московская биржа" во втором квартале получила 5,903 млрд рублей чистой прибыли по МСФО, что на 21,3% больше, чем в апреле-июне 2018 года, говорится в сообщении биржи.

Этот показатель, как и все другие, оказался выше консенсус-прогноза аналитиков инвестбанков, которые...    читать дальше
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