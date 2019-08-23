23 августа 2019 года 08:00
Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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23 августа. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Время
|Публикация
|Период
|15:30
|Объемы розничных продаж в Канаде
|Июнь 2019
|17:00
|Продажи домов на первичном рынке жилья США
|Июль 2019
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23 августа 2019 года 11:20
3 августа. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 23 августа однодневные биржевые облигации серии КС-3-267 объемом 75 млрд рублей по цене 99,9461% от номинала, говорится в сообщении банка.
Данная цена соответствует доходности к погашению в размере 6,56%... читать дальше
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23 августа 2019 года 11:20
ФГУП "Атомфлот" и АО "Балтийский завод" подписали договор на выполнение работ по строительству третьего и четвертого серийных универсальных атомных ледоколов проекта 22220, передал с церемонии корреспондент "Интерфакса".
Строительство серийных универсальных атомных... читать дальше
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23 августа 2019 года 11:12
23 августа. FINMARKET.RU -Чистая прибыль ПАО "МРСК Северо-Запада" по МСФО в 1-м полугодии 2019 года увеличилась на 9% - до 1,288 млрд рублей по сравнению с 1,180 млрд руб. в январе-июне 2018 года, говорится в сообщении компании.
Выручка сократилась на 23,5% - до... читать дальше
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23 августа 2019 года 11:05
Объем денежной базы в узком определении в России на 16 августа составил 10,635 трлн рублей, сообщила пресс-служба Банка России.
На 9 августа денежная база в России равнялась 10 трлн 531,1 млрд рублей. Таким образом, за период она выросла на 0,99%, или на 103,9 млрд... читать дальше
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23 августа 2019 года 11:00
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 317 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 9,252 руб.
Минимальный курс юаня составил 9,24 руб., максимальный - 9,2619... читать дальше
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23 августа 2019 года 10:45
На 10:30 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи понизился на 618 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) по сравнению со средневзвешенным курсом предыдущего торгового дня и составил 65,5856... читать дальше
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23 августа 2019 года 10:35
ПАО "МРСК Юга" (бренд "Россети Юг") в январе-июне 2019 года получило 541,177 млн рублей чистой прибыли, что на 3,4% меньше, чем в первом полугодии 2018 года, говорится в финотчетности компании по МСФО. Выручка выросла на 2% - до 18,186 млрд рублей.
Операционные расходы... читать дальше
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23 августа 2019 года 10:28
Совокупный чистый отток капитала с фондового и долгового рынков РФ (с учетом всех фондов, инвестирующих в акции и облигации РФ) за период с 15 по 21 августа 2019 года составил $500 млн против $220 млн неделей ранее, по данным EPFR Global, говорится в обзоре главного стратега... читать дальше
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23 августа 2019 года 10:20
На 10:05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи понизился на 147 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) по сравнению со средневзвешенным курсом предыдущего торгового дня и составил 65,6327... читать дальше
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23 августа 2019 года 10:20
Доллар начал торги на "Московской бирже ростом, евро - снижением. Рубль стабилен к бивалютной корзине.
В 10:05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах "Московской биржи" составил 65,6327 руб.
По отношению... читать дальше
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23 августа 2019 года 10:20
По состоянию на 10:05 мск индекс Мосбиржи понизился на 1,01 пункта (0,038%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2674,12 пункта.
По состоянию на 10:05 мск индекс РТС повысился на 2,24 пункта (0,175%) по сравнению с закрытием предыдущего... читать дальше
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23 августа 2019 года 10:12
ЦБ РФ 21 августа купил валюту для Минфина в рамках бюджетного правила на 13,8 млрд рублей, следует из данных Банка России.
Минфин с 7 августа по 5 сентября планирует приобрести валюту на 246,2 млрд рублей. Ежедневный объем покупки в этот период должен был составить 11,2... читать дальше
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23 августа 2019 года 10:08
Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 23 августа по данным на начало операционного дня снизилось до 128,6 млрд руб.
На начало предыдущего операционного дня...
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23 августа 2019 года 10:04
Сегодняшние торги рынок акций РФ начал ростом индексов МосБиржи и РТС на 0,3% вслед за нефтью и индексами в Азии.
Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) преимущественно поднимаются в ходе торгов в пятницу, инвесторы ждут встречи представителей... читать дальше
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23 августа 2019 года 10:03
По состоянию на 10:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 64,95/66,25 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 19 коп., Cредний курс продажи...
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23 августа 2019 года 09:54
"Московская биржа" во втором квартале получила 5,903 млрд рублей чистой прибыли по МСФО, что на 21,3% больше, чем в апреле-июне 2018 года, говорится в сообщении биржи.
Этот показатель, как и все другие, оказался выше консенсус-прогноза аналитиков инвестбанков, которые... читать дальше
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