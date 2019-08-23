ЦБ РФ установил курс евро на сегодня в размере 72,8312 руб.

23 августа. FINMARKET.RU - Официальный курс евро , установленный Центральным банком с 23 августа, составляет 72,8312 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 66,77 коп.

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3 августа. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 23 августа однодневные биржевые облигации серии КС-3-267 объемом 75 млрд рублей по цене 99,9461% от номинала, говорится в сообщении банка. Данная цена соответствует доходности к погашению в размере 6,56%... Данная цена соответствует доходности к погашению в размере 6,56%... читать дальше

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ФГУП "Атомфлот" и АО "Балтийский завод" подписали договор на выполнение работ по строительству третьего и четвертого серийных универсальных атомных ледоколов проекта 22220, передал с церемонии корреспондент "Интерфакса". Строительство серийных универсальных атомных... Строительство серийных универсальных атомных... читать дальше

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23 августа. FINMARKET.RU -Чистая прибыль ПАО "МРСК Северо-Запада" по МСФО в 1-м полугодии 2019 года увеличилась на 9% - до 1,288 млрд рублей по сравнению с 1,180 млрд руб. в январе-июне 2018 года, говорится в сообщении компании. Выручка сократилась на 23,5% - до... Выручка сократилась на 23,5% - до... читать дальше

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Объем денежной базы в узком определении в России на 16 августа составил 10,635 трлн рублей, сообщила пресс-служба Банка России. На 9 августа денежная база в России равнялась 10 трлн 531,1 млрд рублей. Таким образом, за период она выросла на 0,99%, или на 103,9 млрд... На 9 августа денежная база в России равнялась 10 трлн 531,1 млрд рублей. Таким образом, за период она выросла на 0,99%, или на 103,9 млрд... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 317 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 9,252 руб. Минимальный курс юаня составил 9,24 руб., максимальный - 9,2619... Минимальный курс юаня составил 9,24 руб., максимальный - 9,2619... читать дальше

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На 10:30 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи понизился на 618 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) по сравнению со средневзвешенным курсом предыдущего торгового дня и составил 65,5856... читать дальше

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ПАО "МРСК Юга" (бренд "Россети Юг") в январе-июне 2019 года получило 541,177 млн рублей чистой прибыли, что на 3,4% меньше, чем в первом полугодии 2018 года, говорится в финотчетности компании по МСФО. Выручка выросла на 2% - до 18,186 млрд рублей. Операционные расходы... Операционные расходы... читать дальше

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Совокупный чистый отток капитала с фондового и долгового рынков РФ (с учетом всех фондов, инвестирующих в акции и облигации РФ) за период с 15 по 21 августа 2019 года составил $500 млн против $220 млн неделей ранее, по данным EPFR Global, говорится в обзоре главного стратега... читать дальше

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На 10:05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи понизился на 147 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) по сравнению со средневзвешенным курсом предыдущего торгового дня и составил 65,6327... читать дальше

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Доллар начал торги на "Московской бирже ростом, евро - снижением. Рубль стабилен к бивалютной корзине. В 10:05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах "Московской биржи" составил 65,6327 руб. В 10:05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах "Московской биржи" составил 65,6327 руб. По отношению... По отношению... читать дальше

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По состоянию на 10:05 мск индекс Мосбиржи понизился на 1,01 пункта (0,038%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2674,12 пункта. По состоянию на 10:05 мск индекс РТС повысился на 2,24 пункта (0,175%) по сравнению с закрытием предыдущего... По состоянию на 10:05 мск индекс РТС повысился на 2,24 пункта (0,175%) по сравнению с закрытием предыдущего... читать дальше

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ЦБ РФ 21 августа купил валюту для Минфина в рамках бюджетного правила на 13,8 млрд рублей, следует из данных Банка России. Минфин с 7 августа по 5 сентября планирует приобрести валюту на 246,2 млрд рублей. Ежедневный объем покупки в этот период должен был составить 11,2... Минфин с 7 августа по 5 сентября планирует приобрести валюту на 246,2 млрд рублей. Ежедневный объем покупки в этот период должен был составить 11,2... читать дальше

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Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 23 августа по данным на начало операционного дня снизилось до 128,6 млрд руб. На начало предыдущего операционного дня... На начало предыдущего операционного дня...

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Сегодняшние торги рынок акций РФ начал ростом индексов МосБиржи и РТС на 0,3% вслед за нефтью и индексами в Азии. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) преимущественно поднимаются в ходе торгов в пятницу, инвесторы ждут встречи представителей... Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) преимущественно поднимаются в ходе торгов в пятницу, инвесторы ждут встречи представителей... читать дальше

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По состоянию на 10:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 64,95/66,25 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 19 коп., Cредний курс продажи...

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"Московская биржа" во втором квартале получила 5,903 млрд рублей чистой прибыли по МСФО, что на 21,3% больше, чем в апреле-июне 2018 года, говорится в сообщении биржи. Этот показатель, как и все другие, оказался выше консенсус-прогноза аналитиков инвестбанков, которые... Этот показатель, как и все другие, оказался выше консенсус-прогноза аналитиков инвестбанков, которые... читать дальше

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