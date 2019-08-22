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22 августа 2019 года 19:15
Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 9,2647 руб.
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22 августа. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 890 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 9,2647 руб. Минимальный курс юаня составил 9,2341 руб., максимальный - 9,3079 руб. Было заключено 219 сделок. Объем торгов составил 672,63 млн руб., что на 5% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 9,2739 руб. за юань. Источник данных - Московская биржа. Это автоматическое сообщение.
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.22 августа 2019 года 19:45
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.22 августа 2019 года 19:15
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.22 августа 2019 года 19:15
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 890 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 9,2647 руб. Минимальный курс юаня составил 9,2341 руб., максимальный -... читать дальше
.22 августа 2019 года 19:02
Сбербанк России разместил 45,15% выпуска инвестиционных облигаций серии ИОС_PRT_CDX-42m-001Р-129R объемом 1 млрд рублей на сумму 451,527 млн рублей, говорится в сообщении банка. Срок обращения выпуска - 3,5 года. По выпуску предусмотрен один купон, ставка... читать дальше
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.22 августа 2019 года 18:45
Администрация президента США Дональда Трампа готовится в начале сентября обнародовать долгожданный план возвращения ипотечных агентств Fannie Mae и Freddie Mac в частную собственность, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники. Более десяти... читать дальше
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