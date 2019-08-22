Остатки средств кредитных организаций в Банке России выросли до 2778,1 млрд руб., на депозитных счетах не изменились и составляют 2520,65 млрд руб.

22 августа. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, чтосредств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 22 августа составили по Российской Федерации 2778,1 млрд руб., в том числе по Московскому региону 2514,2 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 2576,4 млрд руб., в том числе по Московскому региону 2344,8 млрд руб.

Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 22 августа составили 2520,65 млрд руб. против 2520,65048 млрд руб. на предыдущий рабочий день.

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