22 августа 2019 года 08:00
Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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22 августа. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Время
|Публикация
|Период
|15:30
|Заявки на пособие по безработице в США
|С 11 по 17 августа
|15:30
|Оптовые продажи в Канаде
|Июнь 2019
|15:30
|Число получающих пособие по безработице в США
|С 04 по 10 августа
|17:00
|Индекс опережающих экономических показателей США
|Июль 2019
|17:00
|Предварительная оценка индекса потребительского доверия в еврозоне
|Август 2019
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22 августа 2019 года 17:35
Минэнерго и ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) синхронизируют развитие пропускных способностей Байкало-Амурской и Транссибирской магистралей после 2025 года с темпами развития угольной отрасли РФ, сообщил глава ведомства Александр Новак на встрече президента Владимира Путина... читать дальше
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22 августа 2019 года 17:30
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 4823 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 65,6456 руб.
Минимальный курс доллара США составил 65,4325 руб.,... читать дальше
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22 августа 2019 года 17:24
Фондовые индексы США поднимаются в начале торгов, инвесторы оценивают статданные по европейской экономике и ждут сигналов о будущих планах Федеральной резервной системы (ФРС).
Как стало известно в четверг, рост экономической активности в еврозоне немного ускорился в... читать дальше
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22 августа 2019 года 17:05
Россия в соответствии с обязательствами перед ВТО с 1 января 2020 года заменит тарифную квоту на импорт свинины 25-процентной пошлиной, сообщила директор департамента торговых переговоров Минэкономразвития Екатерина Майорова в интервью "Интерфаксу". "В части наших тарифных... читать дальше
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22 августа 2019 года 16:38
Давление США на китайскую компанию Huawei заставило КНР развивать самодостаточность и независимость своей операционной системы, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. "Это очевидно абсолютно, они поставили их, наши друзья американские, в ситуацию, когда наши китайские... читать дальше
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22 августа 2019 года 16:36
2 августа. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 22 августа однодневные биржевые облигации серии КС-3-266 на 19 млрд 417,2 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 75 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение.
Таким образом, банк... читать дальше
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22 августа 2019 года 16:30
ПАО "МТС" установило ставку 7-9-го купонов облигаций серии БО-02 в размере 7,5% годовых, говорится в сообщении компании.
Компания разместила 15-летние облигации серии БО-02 объемом 10 млрд рублей в сентябре 2016 года. Ставка 1-го купона составила 9,4% годовых, к ней... читать дальше
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22 августа 2019 года 16:27
Американской экономике не нужны более низкие ставки, полагает глава Федерального резервного банка (ФРБ) Канзас-Сити Эстер Джордж, которую аналитики называют главой "ястребов" Федрезерва. "Я оцениваю текущее состояние экономики и думаю, что время еще не пришло, - заявила она в... читать дальше
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22 августа 2019 года 16:18
Московский кредитный банк (МКБ) утвердил параметры выпуска облигаций серии БСО-П04 объемом 350 млн рублей, говорится в сообщении кредитной организации.
Выпуск будет размещен по открытой подписке сроком на 3 года. Номинал одной облигации - 1 тыс.... читать дальше
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22 августа 2019 года 16:18
В январе-июле 2019 года группа "Аэрофлот" перевезла 34,6 млн пассажиров, что на 12,2% превышает результат аналогичного периода 2018 года, сообщила компания За этот же период авиакомпания "Аэрофлот" увеличила перевозки на 8,3% - до 21,5 млн пассажиров, на 8,3%.... читать дальше
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22 августа 2019 года 16:15
Индекс Мосбиржи стабилен. По состоянию на 16:00 мск индекс Мосбиржи повысился на 3,65 пункта (0,137%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2677,6 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2680,29 (+0,24%) пункта, минимальное - 2662,31 (-0,44%)... читать дальше
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22 августа 2019 года 16:04
Международные резервы России на 16 августа составили $528,4 млрд, сообщил Банк России.
По состоянию на 9 августа международные резервы равнялись $527,1 млрд. Таким образом, за неделю они выросли на $1,3 млрд, или на 0,2%. Как говорится в сообщении ЦБ РФ, резервы... читать дальше
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22 августа 2019 года 16:02
По состоянию на 16:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 64,91/66,33 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки упал на 12 коп., Cредний курс продажи упал...
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22 августа 2019 года 16:01
За неделю с 12 по 18 августа потребительские цены на бензин не изменились, сообщает Федеральная служба госстатистики РФ (Росстат).
На предыдущей неделе (с 5 по 11 августа) цены также не изменились.
Стоимость 1 литра бензина в среднем по России к 19 августа... читать дальше
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22 августа 2019 года 15:55
Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе сократилось на 12 тыс., до 209 тыс., говорится в отчете министерства труда США.
Согласно пересмотренным данным, число заявок на предыдущей неделе составило 221 тыс., а не 220... читать дальше
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22 августа 2019 года 15:30
В пятницу, 23 августа, ожидаются выплаты купонных доходов по 1 выпуску еврооблигаций на общую сумму $0,08 млн.
Эмитент
Выпуск
Размер выплат, всего
Размер выплат на облигацию
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