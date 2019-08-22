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Минэнерго и ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) синхронизируют развитие пропускных способностей Байкало-Амурской и Транссибирской магистралей после 2025 года с темпами развития угольной отрасли РФ, сообщил глава ведомства Александр Новак на встрече президента Владимира Путина... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 4823 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 65,6456 руб. Минимальный курс доллара США составил 65,4325 руб.,... Минимальный курс доллара США составил 65,4325 руб.,... читать дальше

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Фондовые индексы США поднимаются в начале торгов, инвесторы оценивают статданные по европейской экономике и ждут сигналов о будущих планах Федеральной резервной системы (ФРС). Как стало известно в четверг, рост экономической активности в еврозоне немного ускорился в... Как стало известно в четверг, рост экономической активности в еврозоне немного ускорился в... читать дальше

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Россия в соответствии с обязательствами перед ВТО с 1 января 2020 года заменит тарифную квоту на импорт свинины 25-процентной пошлиной, сообщила директор департамента торговых переговоров Минэкономразвития Екатерина Майорова в интервью "Интерфаксу". "В части наших тарифных... читать дальше

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Давление США на китайскую компанию Huawei заставило КНР развивать самодостаточность и независимость своей операционной системы, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. "Это очевидно абсолютно, они поставили их, наши друзья американские, в ситуацию, когда наши китайские... читать дальше

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2 августа. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 22 августа однодневные биржевые облигации серии КС-3-266 на 19 млрд 417,2 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 75 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение. Таким образом, банк... Таким образом, банк... читать дальше

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ПАО "МТС" установило ставку 7-9-го купонов облигаций серии БО-02 в размере 7,5% годовых, говорится в сообщении компании. Компания разместила 15-летние облигации серии БО-02 объемом 10 млрд рублей в сентябре 2016 года. Ставка 1-го купона составила 9,4% годовых, к ней... Компания разместила 15-летние облигации серии БО-02 объемом 10 млрд рублей в сентябре 2016 года. Ставка 1-го купона составила 9,4% годовых, к ней... читать дальше

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Американской экономике не нужны более низкие ставки, полагает глава Федерального резервного банка (ФРБ) Канзас-Сити Эстер Джордж, которую аналитики называют главой "ястребов" Федрезерва. "Я оцениваю текущее состояние экономики и думаю, что время еще не пришло, - заявила она в... читать дальше

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Московский кредитный банк (МКБ) утвердил параметры выпуска облигаций серии БСО-П04 объемом 350 млн рублей, говорится в сообщении кредитной организации. Выпуск будет размещен по открытой подписке сроком на 3 года. Номинал одной облигации - 1 тыс.... Выпуск будет размещен по открытой подписке сроком на 3 года. Номинал одной облигации - 1 тыс.... читать дальше

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В январе-июле 2019 года группа "Аэрофлот" перевезла 34,6 млн пассажиров, что на 12,2% превышает результат аналогичного периода 2018 года, сообщила компания За этот же период авиакомпания "Аэрофлот" увеличила перевозки на 8,3% - до 21,5 млн пассажиров, на 8,3%.... читать дальше

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Индекс Мосбиржи стабилен. По состоянию на 16:00 мск индекс Мосбиржи повысился на 3,65 пункта (0,137%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2677,6 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2680,29 (+0,24%) пункта, минимальное - 2662,31 (-0,44%)... читать дальше

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Международные резервы России на 16 августа составили $528,4 млрд, сообщил Банк России. По состоянию на 9 августа международные резервы равнялись $527,1 млрд. Таким образом, за неделю они выросли на $1,3 млрд, или на 0,2%. Как говорится в сообщении ЦБ РФ, резервы... По состоянию на 9 августа международные резервы равнялись $527,1 млрд. Таким образом, за неделю они выросли на $1,3 млрд, или на 0,2%. Как говорится в сообщении ЦБ РФ, резервы... читать дальше

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По состоянию на 16:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 64,91/66,33 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки упал на 12 коп., Cредний курс продажи упал...

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За неделю с 12 по 18 августа потребительские цены на бензин не изменились, сообщает Федеральная служба госстатистики РФ (Росстат). На предыдущей неделе (с 5 по 11 августа) цены также не изменились. На предыдущей неделе (с 5 по 11 августа) цены также не изменились. Стоимость 1 литра бензина в среднем по России к 19 августа... Стоимость 1 литра бензина в среднем по России к 19 августа... читать дальше

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Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе сократилось на 12 тыс., до 209 тыс., говорится в отчете министерства труда США. Согласно пересмотренным данным, число заявок на предыдущей неделе составило 221 тыс., а не 220... Согласно пересмотренным данным, число заявок на предыдущей неделе составило 221 тыс., а не 220... читать дальше

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В пятницу, 23 августа, ожидаются выплаты купонных доходов по 1 выпуску еврооблигаций на общую сумму $0,08 млн. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию Размер выплат на облигацию ... ...

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