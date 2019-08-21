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21 августа 2019 года 17:30

Средний курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 66,1318 руб.

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21 августа. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 6135 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 66,1318 руб.

Минимальный курс доллара США составил 65,7675 руб., максимальный - 66,3875 руб. Было заключено 11155 сделок. Объем торгов составил 48083,77 млн руб., что на 15% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 65,8725 руб. за доллар США.

Источник данных - Московская биржа.

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