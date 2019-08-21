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21 августа 2019 года 15:15
Средний курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 73,3924 руб.
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21 августа. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 5300 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 73,3924 руб. Минимальный курс евро составил 73,12 руб., максимальный - 73,6275 руб. Было заключено 3000 сделок. Объем торгов составил 12940,84 млн руб., что на 25% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 73,1525 руб. за евро. Источник данных - Московская биржа. Это автоматическое сообщение.
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