Средний курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 73,3924 руб.

21 августа. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 5300 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 73,3924 руб.

Минимальный курс евро составил 73,12 руб., максимальный - 73,6275 руб. Было заключено 3000 сделок. Объем торгов составил 12940,84 млн руб., что на 25% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 73,1525 руб. за евро.

Источник данных - Московская биржа.

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