ЦБ РФ установил курс евро с 22 августа в размере 73,4989 руб.

21 августа. FINMARKET.RU - Официальный курс, установленный Центральным банком с 22 августа, составляет 73,4989 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 47,77 коп.

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Индекс Мосбиржи стабилен. По состоянию на 18:45 мск индекс Мосбиржи повысился на 1,11 пункта (0,042%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2673,95 пункта. Индекс РТС продолжает расти. По состоянию на 18:45 мск индекс РТС повысился на 15,6... Индекс РТС продолжает расти. По состоянию на 18:45 мск индекс РТС повысился на 15,6... читать дальше

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в среду составила 44294,395 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 187,100 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 6233 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 73,2777 руб. Минимальный курс евро составил 72,95 руб.,... Минимальный курс евро составил 72,95 руб.,... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 880 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 9,3537 руб. Минимальный курс юаня составил 9,3021 руб., максимальный -... Минимальный курс юаня составил 9,3021 руб., максимальный -... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 6783 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 66,0355 руб. Минимальный курс доллара США составил... Минимальный курс доллара США составил... читать дальше

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Дефицит бюджета США достигнет $1 трлн в 2020 финансовом году - на два года раньше, чем ожидалось прежде, свидетельствуют новые оценки Бюджетного управления Конгресса (CBO). Новый прогноз принимает во внимание двухлетнее соглашение по бюджету, заключенное в прошлом... Новый прогноз принимает во внимание двухлетнее соглашение по бюджету, заключенное в прошлом... читать дальше

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Рынок акций РФ вырос по итогам торгов на фоне роста мировых фондовых площадок и нефти. В среду в Азии динамика индексов была смешанной (японский Nikkei 225 просел на 0,3%, китайский Shanghai Composite остался на уровне вторника) - инвесторы оценивали риски рецессии в... В среду в Азии динамика индексов была смешанной (японский Nikkei 225 просел на 0,3%, китайский Shanghai Composite остался на уровне вторника) - инвесторы оценивали риски рецессии в... читать дальше

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Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия заинтересована в полноформатном восстановлении отношений с Европейским Союзом. "Мы заинтересованы в полноформатном восстановлении отношений с Евросоюзом. Рассчитываем, что новое руководство Евросоюза в свою очередь проявит... "Мы заинтересованы в полноформатном восстановлении отношений с Евросоюзом. Рассчитываем, что новое руководство Евросоюза в свою очередь проявит... читать дальше

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ПАО "Силовые машины" в январе-июне 2019 года сократили чистый убыток по МСФО на 1,7% в годовом сравнении - до 9 млрд 991,498 млн рублей, говорится в отчете компании. Выручка снизилась на 9,5% - до 21 млрд 115,435 млн рублей, валовой убыток вырос на 25,6%, до 2 млрд... Выручка снизилась на 9,5% - до 21 млрд 115,435 млн рублей, валовой убыток вырос на 25,6%, до 2 млрд... читать дальше

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Оператор строительства газопровода "Северный поток 2" из России в Германию - Nord Stream II - в среду закончил укладку газопровода на финском участке, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе пресс-конференции по итогам переговоров со своим коллегой из Финляндии Саули... читать дальше

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Цены на бензины на АЗС России снова замерли, свидетельствуют данные ЦДУ ТЭК. На несколько копеек подросла стоимость бензинов в Москве, Тульской области, Ханты-Мансийском автономном округе, Ямало-Ненецком автономном округе и Дагестане. На несколько копеек подросла стоимость бензинов в Москве, Тульской области, Ханты-Мансийском автономном округе, Ямало-Ненецком автономном округе и Дагестане. В республике Тыва цена на... В республике Тыва цена на... читать дальше

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Правительство Франции полагает, что "жесткий" Brexit - выход Великобритании из ЕС без соглашения - теперь является основным сценарием развития событий, сообщает в среду агентство Bloomberg со ссылкой на источник в Елисейском дворце. Он уточнил, что реализация этого... Он уточнил, что реализация этого... читать дальше

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Цены на железную руду упали на 30% с начала года и в среду достигли минимальных уровней с марта после предупреждения горнодобывающего гиганта BHP о возможном снижении цен в ближайший год. Сырье подешевело в среду на $5,5 за тонну, до $83 за тонну, свидетельствуют данные... Сырье подешевело в среду на $5,5 за тонну, до $83 за тонну, свидетельствуют данные... читать дальше

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Цены на нефть сократили подъем на торгах в среду после публикации министерством энергетики США данных о запасах энергоносителей в стране за минувшую неделю. Запасы нефти в Штатах снизились впервые за три недели, однако темпы их сокращения были ниже ожиданий. Кроме того,... Запасы нефти в Штатах снизились впервые за три недели, однако темпы их сокращения были ниже ожиданий. Кроме того,... читать дальше

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Минэнерго России предлагает в кассовых чеках при покупке топлива, в том числе на АЗС, обязательно указывать код Товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза. Соответствующий законопроект размещен на портале проектов правовых... Соответствующий законопроект размещен на портале проектов правовых... читать дальше

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Общий положительный эффект "Роснефти" от работы обратного акциза на нефть с демпфирующей компонентой составил 69 млрд рублей, сообщил в ходе телеконференции вице-президент по коммерции и логистике "Роснефти" Отабек Каримов. Введение демпфирующего механизма... Введение демпфирующего механизма... читать дальше

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