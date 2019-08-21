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21 августа 2019 года 11:00
Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 9,3892 руб.
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21 августа. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 726 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 9,3892 руб. Минимальный курс юаня составил 9,3789 руб., максимальный - 9,4048 руб. Было заключено 46 сделок. Объем торгов составил 128,07 млн руб., что на 35% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 9,3879 руб. за юань. Источник данных - Московская биржа. Это автоматическое сообщение.
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