Остатки средств кредитных организаций в Банке России выросли до 2576,4 млрд руб., на депозитных счетах снизились до 2520,65 млрд руб.

21 августа. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, чтосредств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 21 августа составили по Российской Федерации 2576,4 млрд руб., в том числе по Московскому региону 2344,8 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 2381,9 млрд руб., в том числе по Московскому региону 2156,8 млрд руб.

Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 21 августа составили 2520,65 млрд руб. против 2527,43237 млрд руб. на предыдущий рабочий день.

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