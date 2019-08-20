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20 августа 2019 года 17:30

Средний курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 66,7488 руб.

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20 августа. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 132 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 66,7488 руб.

Минимальный курс доллара США составил 66,5425 руб., максимальный - 67,1 руб. Было заключено 11775 сделок. Объем торгов составил 51649,64 млн руб., что на 10% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 66,59 руб. за доллар США.

Источник данных - Московская биржа.

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