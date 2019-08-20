ЦБ РФ установил курс доллара США с 21 августа в размере 66,784 руб.

20 августа. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 21 августа, составляет 66,784 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 17,58 коп.

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Индекс Мосбиржи стабилизируется после роста. По состоянию на 18:45 мск индекс Мосбиржи повысился на 24,75 пункта (0,935%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2672,84 пункта. Индекс РТС стабилизируется после роста. По состоянию на 18:45 мск... Индекс РТС стабилизируется после роста. По состоянию на 18:45 мск... читать дальше

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, во вторник составила 44107,295 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 418,002 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 2561 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 73,9063 руб. Минимальный курс евро составил 73,75 руб.,... Минимальный курс евро составил 73,75 руб.,... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 287 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 9,4419 руб. Минимальный курс юаня составил 9,4101 руб., максимальный -... Минимальный курс юаня составил 9,4101 руб., максимальный -... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 812 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 66,7258 руб. Минимальный курс доллара США составил... Минимальный курс доллара США составил... читать дальше

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Рынок акций РФ вырос по итогам торгов, несмотря на коррекционные сигналы с внешних площадок и дешевеющую нефть. Во вторник в Азии динамика индексов была смешанной (японский Nikkei 225 вырос на 0,6%, китайский Shanghai Composite просел на 0,1%), Европа к вечеру... Во вторник в Азии динамика индексов была смешанной (японский Nikkei 225 вырос на 0,6%, китайский Shanghai Composite просел на 0,1%), Европа к вечеру... читать дальше

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По данным на 18 августа российские рыбаки увеличили вылов сардины иваси, скумбрии и сайры в 2,3 раза или на 23 тыс. тонн, по сравнению с прошлогодним показателем, до 41 тыс. тонн, сообщило Росрыболовство. В структуре добычи этих видов рыб основная доля приходится на... В структуре добычи этих видов рыб основная доля приходится на... читать дальше

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Цены на нефть усилили снижение на заявлениях госсекретаря США Майка Помпео относительно Китая. Помпео подлил масла в огонь торгового спора Вашингтона и Пекина, заявив в интервью CNBC, что Huawei Technologies и другие китайские компании являются угрозой для национальной... Помпео подлил масла в огонь торгового спора Вашингтона и Пекина, заявив в интервью CNBC, что Huawei Technologies и другие китайские компании являются угрозой для национальной... читать дальше

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Президент России Владимир Путин на совещании по вопросам здравоохранения поручил правительству к 1 октября подготовить мероприятия по модернизации первичного звена здравоохранения, определиться с необходимыми источниками финансирования. Кроме того, Путин поручил "инициировать и... читать дальше

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Премьер Гренландии - автономной территории Дании - Ким Кильсен повторил позицию властей острова, что тот не продается, передает агентство Associated press (AP). На встрече глав правительств скандинавских стран в Исландии премьер заявил AP, что идея президента США Дональда Трампа... читать дальше

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Министр здравоохранения Вероника Скворцова заявила, что показатель ожидаемой продолжительности жизни в России вырос до 73,7 года. "По последним данным, за первое полугодие 2019 года мы существенно улучшили ряд показателей. По предварительным данным, продолжительность жизни... читать дальше

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Президент РФ Владимир Путин рассчитывает на эффективное решение проблем первичного звена здравоохранения, где граждане жалуются на плохие условия и очереди к врачам, а медработники - на низкую заработную плату. "С момента старта проекта прошло не так много времени, это... "С момента старта проекта прошло не так много времени, это... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 132 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 66,7488 руб. Минимальный курс доллара США составил 66,5425 руб.,... Минимальный курс доллара США составил 66,5425 руб.,... читать дальше

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Председатель совета министров Италии Джузеппе Конте объявил во вторник, что решил подать в отставку. "После окончания этого обсуждения я направлюсь к президенту республики, чтобы передать ему прошение об отставке", - заявил он в ходе выступления в сенате. Конте пояснил,... Конте пояснил,... читать дальше

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Американские фондовые индексы умеренно снижаются в начале торгов во вторник после роста на протяжении последних трех сессий, инвесторы оценивают сигналы о состоянии экономики США и отчетность ряда крупных ритейлеров. Как сообщалось, накануне президент США вновь... Как сообщалось, накануне президент США вновь... читать дальше

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Американская сталелитейная корпорация United States Steel Corp. (US Steel) временно уволит сотни рабочих на своем заводе в Экорсе, штат Мичиган, где она остановила доменную печь. Компания сослалась на рыночные условия. В уведомлении, датированном 5 августа, говорится,... В уведомлении, датированном 5 августа, говорится,... читать дальше

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