20 августа 2019 года 08:00
Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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20 августа. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Время
|Публикация
|Период
|09:00
|Цены производителей в Германии
|Июль 2019
|12:00
|Объем строительства в еврозоне
|Июнь 2019
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20 августа 2019 года 11:00
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 428 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 9,4618 руб.
Минимальный курс юаня составил 9,4285 руб., максимальный -... читать дальше
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20 августа 2019 года 10:54
Экспорт часов из Швейцарии в июле 2019 года вырос на 4,3% в годовом выражении и составил 1,896 млрд швейцарских франков ($1,92 млрд)., свидетельствуют данные Федерации швейцарской часовой промышленности. Как сообщалось, в июне показатель рухнул на 10,7%, максимальными темпами с... читать дальше
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20 августа 2019 года 10:45
Анонсированный всего два с половиной месяца назад переезд группы "Тинькофф" в новый бизнес-центр на Ленинградском шоссе не состоится.
"В августе менеджмент "Тинькофф" решил отказаться от перевода штаб-квартиры группы в строящийся БЦ "Акватория" в 2022 году. Вместо этого... читать дальше
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20 августа 2019 года 10:45
На 10:30 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи повысился на 982 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) по сравнению со средневзвешенным курсом предыдущего торгового дня и составил 66,9052... читать дальше
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20 августа 2019 года 10:45
ООО "ЭкономЛизинг"(Саратов) 28 августа планирует начать размещение облигаций серии 001Р-01 объемом 100 млн рублей, говорится в сообщении компании.
Срок обращения выпуска - 3 года.
Облигации будут размещаться по открытой подписке в рамках программы облигаций... читать дальше
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20 августа 2019 года 10:34
Дефицит госбюджета Азербайджана за январь-июль 2019 года составил 667,2 млн манатов или 1,5% ВВП за отчетный период, сообщает Госкомстат.
По данным Минфина, за отчетный период доходы госбюджета составили 12 млрд 435,5 млн манатов (рост в годовом сравнении на 2,5%),... читать дальше
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20 августа 2019 года 10:27
TCS Group Holding (головная компания Тинькофф банка и "Тинькофф страхования") повысила прогноз по росту кредитного портфеля в 2019 году. Формулировка изменена с "как минимум 60%" на "существенно выше 60%", сообщила TCS.
Прогноз по стоимости риска в связи с этим повышен... читать дальше
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20 августа 2019 года 10:20
На 10:05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи повысился на 1855 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) по сравнению со средневзвешенным курсом предыдущего торгового дня и составил 66,9925... читать дальше
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20 августа 2019 года 10:20
По состоянию на 10:05 мск индекс Мосбиржи повысился на 4,51 пункта (0,17%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2652,6 пункта.
По состоянию на 10:05 мск индекс РТС повысился на 2,65 пункта (0,212%) по сравнению с закрытием предыдущего... читать дальше
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20 августа 2019 года 10:20
Доллар и евро начали торги на "Московской бирже" ростом. Рубль снижается к бивалютной корзине на фоне приостановившегося повышения мировых цен на нефть.
В 10:05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах "Московской... читать дальше
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20 августа 2019 года 10:12
ЦБ РФ 16 августа купил валюту для Минфина в рамках бюджетного правила на 14,02 млрд рублей, следует из данных Банка России.
Минфин с 7 августа по 5 сентября планирует приобрести валюту на 246,2 млрд рублей. Ежедневный объем покупки в этот период должен был составить... читать дальше
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20 августа 2019 года 10:08
АО "ВЭБ-лизинг" установило ставку 10-20-го купонов облигаций серий БО-06 и БО-07 и 9-20-го купонов облигаций серий БО-09 и 002Р-01 в размере 7,91% годовых, говорится в сообщениях эмитента.
Облигации серий БО-06 и БО-07 со сроком обращения 10 лет и объемом по 5 млрд... читать дальше
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20 августа 2019 года 10:04
Сегодняшние торги рынок акций РФ начал ростом индексов МосБиржи и РТС на 0,2% вслед за мировыми площадками.
Фондовые индексы стран Западной Европы завершили торги в понедельник ростом на фоне намеков властей Германии и Китая о готовности принять меры стимулирования в... читать дальше
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20 августа 2019 года 10:02
По состоянию на 10:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 66,06/67,55 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 16 коп., Cредний курс продажи...
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20 августа 2019 года 10:01
Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 20 августа по данным на начало операционного дня выросло до 136,5 млрд руб.
На начало предыдущего операционного дня сальдо...
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20 августа 2019 года 09:57
Мораторий на предоставление новых мер господдержки должен распространяться на все нефтегазовые проекты, включая арктические - такова позиция Минфина, изложенная в проекте доклада правительства президенту, сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на документ.
Как сообщалось, по... читать дальше
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