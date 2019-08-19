Средний курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов на 19:00 мск составил 66,7952 руб.

19 августа. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 6043 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 66,7952 руб.

Минимальный курс доллара США составил 66,25 руб., максимальный - 67,0325 руб. К этому времени было заключено 31564 сделки. Объем торгов составил 182006,28 млн руб., что соответствует среднему значению за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 66,8925 руб. за доллар США.

Московская биржа с 8 января 2013 года продлила время окончания торгов на валютном рынке до 23:50 мск. Для участников торгов сохраняется возможность раннего выхода из торгов: в 17:00 мск или 19:00 мск.

Источник данных - Московская биржа.

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