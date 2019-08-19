Средний курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 66,7613 руб.

19 августа. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 6937 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 66,7613 руб.

Минимальный курс доллара США составил 66,25 руб., максимальный - 67,02 руб. Было заключено 16336 сделок. Объем торгов составил 79186,62 млн руб., что на 45% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 66,845 руб. за доллар США.

Источник данных - Московская биржа.

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