Средний курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 74,1073 руб.

19 августа. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 9587 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 74,1073 руб.

Минимальный курс евро составил 73,5 руб., максимальный - 74,39 руб. Было заключено 2920 сделок. Объем торгов составил 11296,18 млн руб., что на 35% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 74,3175 руб. за евро.

Источник данных - Московская биржа.

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