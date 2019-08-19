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Главная / Все новости / ЦБ РФ установил курс евро с 20 августа в размере 73,9484 руб.
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19 августа 2019 года 12:40
ЦБ РФ установил курс евро с 20 августа в размере 73,9484 руб.
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19 августа. FINMARKET.RU - Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 20 августа, составляет 73,9484 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 72,57 коп. Это автоматическое сообщение.
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19 августа 2019 года 17:42
Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings в понедельник повысило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента Сбербанка России, ВЭБа и Газпромбанка, а также 18 других российских финансовых компаний вслед за повышением суверенных рейтингов Российской Федерации. Как...
.19 августа 2019 года 17:34
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на время подготовки нового Кодекса об административных правонарушениях запретил министерствам инициировать изменения в действующий кодекс. Соответствующее указание касается федеральных органов исполнительной власти, рассказал "Интерфаксу"... читать дальше
.19 августа 2019 года 17:30
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 6937 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 66,7613 руб. Минимальный курс доллара США составил 66,25 руб.,... читать дальше
.19 августа 2019 года 17:26
Объем ввода жилья в РФ по итогам первых семи месяцев 2019 года составил 36,3 млн кв. м, что на 7% превышает показатель за аналогичный период прошлого года, сообщили в пресс-службе Минстроя со ссылкой на Росстат. В частности, в январе-июле введено 17,7 млн кв. м... читать дальше
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Просроченная кредиторская задолженность российских предприятий и организаций в июне 2019 года снизилась на 5,1% после роста на 2,1% в мае, сообщила в понедельник Федеральная служба государственной статистики РФ (Росстат). К 1 июля 2019 года объем просроченной... читать дальше
.19 августа 2019 года 17:04
Минфин РФ дал отрицательное заключение на предложение Минэкономразвития по использованию эскроу-счетов в госзакупках, заявил "Интерфаксу" источник, знакомый с позицией финансового ведомства. "Возможность распространения на государственные (муниципальные) закупки... читать дальше
.19 августа 2019 года 16:48
Американские фондовые индексы активно поднимаются в начале торгов в понедельник на заявлениях президента США Дональда Трампа и новостях о мерах по стимулированию роста экономики Китая со стороны ЦБ страны. Индекс Dow Jones Industrial Average к 16:42 мск 19... читать дальше
.19 августа 2019 года 16:37
9 августа. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 19 августа однодневные биржевые облигации серии КС-3-263 на 18 млрд 121,7 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 75 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение. Таким образом, банк... читать дальше
.19 августа 2019 года 16:37
Минэкономразвития отмечает восстановление темпов роста ВВП РФ, в июле рост показателя ускорился до 1,7%
Рост ВВП РФ в июле ускорился до 1,7% в годовом выражении с уточненных 0,8% в июне (коррекция оценки с 0,7%) и 0,2% в мае (коррекция с 0,1%), говорится в опубликованном в понедельник обзоре Минэкономразвития. Рост ВВП по итогам января-июля 2019 года Минэкономразвития... читать дальше
.19 августа 2019 года 16:26
Рост реального размера (с поправкой на инфляцию) заработной платы в РФ в июле 2019 года ускорился до 3,5% в годовом выражении по сравнению с 2,9% в июне, сообщил в понедельник Росстат. За январь-июль рост реальных зарплат составил 2,1% по сравнению с аналогичным... читать дальше
.19 августа 2019 года 16:18
Brexit без соглашения, не предусматривающий переходного периода, спровоцирует очевидные трудности для пассажиров и предприятий сторон с существенными негативными последствиями, заявила официальный представитель Европейской комиссии (ЕК) Наташа Берто. "Я думаю, что... читать дальше
.19 августа 2019 года 16:15
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.19 августа 2019 года 16:09
Инвестиции в основной капитал в РФ увеличились за полугодие на 0,6% против роста на 4,3% годом ранее
Инвестиции в основной капитал в РФ в 1-м полугодии 2019 года выросли на 0,6% по сравнению с 1-м полугодием 2018 года, сообщил в понедельник Росстат. В номинальном выражении инвестиции оцениваются за 1-е полугодие в 6 трлн 695,9 млрд рублей. Росстат не приводит... читать дальше
.19 августа 2019 года 16:03
Общая численность безработных в России в июле 2019 года выросла по сравнению с июнем на 30 тыс. человек и составила 3 млн 364 тыс. человек, говорится в сообщении Федеральной службы госстатистики (Росстата). Уровень безработицы в июле вырос до 4,5% - с 4,4% в июне,... читать дальше
.19 августа 2019 года 16:02
Cредний курс покупки/продажи наличного доллара в банках Москвы на 16:00 мск составил 65,93/67,31 руб.
По состоянию на 16:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 65,93/67,31 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 40 коп., Cредний курс продажи...
.19 августа 2019 года 16:00
Оборот розничной торговли в России в июле 2019 года увеличился на 1% по сравнению с показателем за июль 2018 года, и составил 2 трлн 792,9 млрд рублей, говорится в сообщении Федеральной службы госстатистики (Росстата). В июне и мае рост показателя составлял 1,4%. Аналитики... читать дальше
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