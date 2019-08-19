Остатки средств кредитных организаций в Банке России выросли до 2382,3 млрд руб., на депозитных счетах снизились до 2516,5 млрд руб.

19 августа. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, чтосредств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 19 августа составили по Российской Федерации 2382,3 млрд руб., в том числе по Московскому региону 2176,3 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 2339,5 млрд руб., в том числе по Московскому региону 2117,6 млрд руб.

Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 19 августа составили 2516,5 млрд руб. против 2516,9179 млрд руб. на предыдущий рабочий день.

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