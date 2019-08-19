19 августа 2019 года 08:00
Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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19 августа. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Время
|Публикация
|Период
|11:00
|Баланс счета текущих операций еврозоны
|Июнь 2019
|11:00
|Баланс счета текущих операций Италии
|Июнь 2019
|12:00
|Изменение потребительских цен в еврозоне
|Июль 2019
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19 августа 2019 года 17:42
Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings в понедельник повысило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента Сбербанка России, ВЭБа и Газпромбанка, а также 18 других российских финансовых компаний вслед за повышением суверенных рейтингов Российской Федерации.
Как...
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19 августа 2019 года 17:34
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на время подготовки нового Кодекса об административных правонарушениях запретил министерствам инициировать изменения в действующий кодекс. Соответствующее указание касается федеральных органов исполнительной власти, рассказал "Интерфаксу"... читать дальше
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19 августа 2019 года 17:30
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 6937 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 66,7613 руб.
Минимальный курс доллара США составил 66,25 руб.,... читать дальше
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19 августа 2019 года 17:26
Объем ввода жилья в РФ по итогам первых семи месяцев 2019 года составил 36,3 млн кв. м, что на 7% превышает показатель за аналогичный период прошлого года, сообщили в пресс-службе Минстроя со ссылкой на Росстат.
В частности, в январе-июле введено 17,7 млн кв. м... читать дальше
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19 августа 2019 года 17:17
Просроченная кредиторская задолженность российских предприятий и организаций в июне 2019 года снизилась на 5,1% после роста на 2,1% в мае, сообщила в понедельник Федеральная служба государственной статистики РФ (Росстат).
К 1 июля 2019 года объем просроченной... читать дальше
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19 августа 2019 года 17:04
Минфин РФ дал отрицательное заключение на предложение Минэкономразвития по использованию эскроу-счетов в госзакупках, заявил "Интерфаксу" источник, знакомый с позицией финансового ведомства.
"Возможность распространения на государственные (муниципальные) закупки... читать дальше
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19 августа 2019 года 16:48
Американские фондовые индексы активно поднимаются в начале торгов в понедельник на заявлениях президента США Дональда Трампа и новостях о мерах по стимулированию роста экономики Китая со стороны ЦБ страны.
Индекс Dow Jones Industrial Average к 16:42 мск 19... читать дальше
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19 августа 2019 года 16:37
9 августа. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 19 августа однодневные биржевые облигации серии КС-3-263 на 18 млрд 121,7 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 75 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение.
Таким образом, банк... читать дальше
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19 августа 2019 года 16:37
Рост ВВП РФ в июле ускорился до 1,7% в годовом выражении с уточненных 0,8% в июне (коррекция оценки с 0,7%) и 0,2% в мае (коррекция с 0,1%), говорится в опубликованном в понедельник обзоре Минэкономразвития.
Рост ВВП по итогам января-июля 2019 года Минэкономразвития... читать дальше
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19 августа 2019 года 16:26
Рост реального размера (с поправкой на инфляцию) заработной платы в РФ в июле 2019 года ускорился до 3,5% в годовом выражении по сравнению с 2,9% в июне, сообщил в понедельник Росстат.
За январь-июль рост реальных зарплат составил 2,1% по сравнению с аналогичным... читать дальше
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19 августа 2019 года 16:18
Brexit без соглашения, не предусматривающий переходного периода, спровоцирует очевидные трудности для пассажиров и предприятий сторон с существенными негативными последствиями, заявила официальный представитель Европейской комиссии (ЕК) Наташа Берто.
"Я думаю, что... читать дальше
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19 августа 2019 года 16:15
Индекс Мосбиржи стабилизируется после роста. По состоянию на 16:00 мск индекс Мосбиржи повысился на 18,83 пункта (0,72%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2634,03 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2641,2 (+0,99%) пункта, минимальное... читать дальше
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19 августа 2019 года 16:09
Инвестиции в основной капитал в РФ в 1-м полугодии 2019 года выросли на 0,6% по сравнению с 1-м полугодием 2018 года, сообщил в понедельник Росстат.
В номинальном выражении инвестиции оцениваются за 1-е полугодие в 6 трлн 695,9 млрд рублей.
Росстат не приводит... читать дальше
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19 августа 2019 года 16:03
Общая численность безработных в России в июле 2019 года выросла по сравнению с июнем на 30 тыс. человек и составила 3 млн 364 тыс. человек, говорится в сообщении Федеральной службы госстатистики (Росстата).
Уровень безработицы в июле вырос до 4,5% - с 4,4% в июне,... читать дальше
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19 августа 2019 года 16:02
По состоянию на 16:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 65,93/67,31 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 40 коп., Cредний курс продажи...
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19 августа 2019 года 16:00
Оборот розничной торговли в России в июле 2019 года увеличился на 1% по сравнению с показателем за июль 2018 года, и составил 2 трлн 792,9 млрд рублей, говорится в сообщении Федеральной службы госстатистики (Росстата). В июне и мае рост показателя составлял 1,4%. Аналитики... читать дальше
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