Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 9,3704 руб.

16 августа. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 49 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 9,3704 руб.

Минимальный курс юаня составил 9,3351 руб., максимальный - 9,4349 руб. Было заключено 177 сделок. Объем торгов составил 621,17 млн руб., что на 15% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 9,4339 руб. за юань.

Источник данных - Московская биржа.

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