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Главная  /  Все новости  /  Календарь публикаций макроэкономических показателей ведущих стран на ближайшую неделю
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ГЛАВНОЕ
Рост промпроизводства в июле замедлился до 2,8%
В июле рост промпроизводства в РФ, по данным Росстата, замедлился до 2,8% после повышения на 3,3% в июне. Динамика показателя оказалась слабее прогнозов аналитиков, ожидавших подъем на 3,4%
 
Депозиты в валюте выросли в 4 раза больше, чем в рублях
В первом полугодии объем валютных депозитов россиян вырос на 9%, до $96 млрд, сообщили "Известиям" в Центробанке. Общий объем вкладов граждан в рублях в несколько раз больше валютных — на 1 июля они составляли почти 23 трлн (объем валютных депозитов...
 
ЦБ регламентирует санкции в отношении процессинговых компаний
Банк России начал публиковать документы, необходимые для работы поправок к закону "О национальной платежной системе", который вступил в силу две недели назад. В четверг регулятор опубликовал проекты указаний, регламентирующих действия банков и...
 
Сбербанк позволит расплачиваться с использованием биометрии
Сбербанк готовится внедрять технологию оплаты в магазинах с использованием биометрии - отпечатка пальца или изображения лица. Банк подробно описал в обновленных с 20 июня условиях расчетов с торговыми точками (размещены на сайте банка), как...
 
НОВОСТИ В СЕТИ
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16 августа 2019 года 17:15

Календарь публикаций макроэкономических показателей ведущих стран на ближайшую неделю

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16 августа. FINMARKET.RU - В течение ближайшей недели с 19.08 по 25.08 ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
Дата Время Публикация Период
19.08.2019 11:00 Баланс счета текущих операций еврозоны Июнь 2019
19.08.2019 11:00 Баланс счета текущих операций Италии Июнь 2019
19.08.2019 12:00 Изменение потребительских цен в еврозоне Июль 2019
20.08.2019 09:00 Цены производителей в Германии Июль 2019
20.08.2019 12:00 Объем строительства в еврозоне Июнь 2019
21.08.2019 15:30 Изменение потребительских цен в Канаде Июль 2019
21.08.2019 17:00 Продажи домов на вторичном рынке жилья США Июль 2019
21.08.2019 17:30 Данные Минэнерго США о запасах нефти, бензина и дистиллятов в стране С 10 по 16 августа
22.08.2019 15:30 Заявки на пособие по безработице в США С 11 по 17 августа
22.08.2019 15:30 Оптовые продажи в Канаде Июнь 2019
22.08.2019 15:30 Число получающих пособие по безработице в США С 04 по 10 августа
22.08.2019 17:00 Индекс опережающих экономических показателей США Июль 2019
22.08.2019 17:00 Предварительная оценка индекса потребительского доверия в еврозоне Август 2019
23.08.2019 15:30 Объемы розничных продаж в Канаде Июнь 2019
23.08.2019 17:00 Продажи домов на первичном рынке жилья США Июль 2019

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НОВОСТИ
16 августа 2019 года 17:23
Фондовые индексы США растут на торгах в пятницу
Американские фондовые индексы растут в пятницу, при том, что доходности US Treasuries поднимаются с многолетних минимумов.

Индекс Dow Jones Industrial Average к 17:05 мск в пятницу вырос на 127,54 пункта (0,5%) и составил 25706,93 пункта.

Standard...    читать дальше
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16 августа 2019 года 17:23
Индекс потребительского доверия в США в августе снизился больше ожиданий
Индекс потребительского доверия в США в августе 2019 года упал до 92,1 пункта по сравнению с июльскими 98,4 пункта, свидетельствуют предварительные данные Мичиганского университета, который рассчитывает этот показатель.

Эксперты в среднем ожидали уменьшения индекса до...
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16 августа 2019 года 17:15
Календарь публикаций макроэкономических показателей ведущих стран на ближайшую неделю
В течение ближайшей недели с 19.08 по 25.08 ожидается публикация следующих макроэкономических показателей

Дата

Время

Публикация

Период

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16 августа 2019 года 17:10
В начале августа экспорт "Газпрома" снизился на 4%
Экспорт газа "Газпрома" в дальнее зарубежье с 1 по 15 августа 2019 года составил 7,6 млрд кубометров после 7,9 млрд кубометров за первые 15 дней августа 2018 года, следует из данных "Газпрома".

"В страны дальнего зарубежья "Газпром" 1 января - 15 августа 2019 года...    читать дальше
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16 августа 2019 года 16:58
ВЭБ рассматривает проекты обновления городского транспорта на сумму свыше 300 млрд руб.
ВЭБ рассматривает проекты по обновлению городского транспорта на общую сумму свыше 300 млрд рублей, сообщила госкорпорация.

"Модернизация транспортных систем, обновление городского пассажирского транспорта - одно из приоритетных направлений деятельности ВЭБа. На...    читать дальше
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16 августа 2019 года 16:45
За 7 месяцев промпроизводство в Белоруссии выросло на 0,6%
В Беларуси в январе-июле 2019 года объем производства промышленной продукции составил в текущих ценах 65,1 млрд белорусских руб. и вырос в годовом сравнении в сопоставимых ценах на 0,6%, говорится в сообщении Национального статистического комитета (Белстат).

В структуре...    читать дальше
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16 августа 2019 года 16:33
"АвтоВАЗ" отзывает более 11 тыс. автомобилей Lada Granta
АО "АвтоВАЗ" отзывает более 11 тыс. автомобилей Lada Granta для замены поворотников, которые могут растрескаться, сообщили "Интерфаксу" представители трех официальных дилеров Lada, получившие соответствующее предписание.

"Предписание об отзыве автомобилей Lada Granta...    читать дальше
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16 августа 2019 года 16:30
В течение ближайшей недели с 17 по 23 августа ожидаются погашения по 13 выпускам облигаций
В течение ближайшей недели с 17 по 23 августа ожидаются погашения по 13 выпускам облигаций.

Дата

Эмитент

Выпуск

Тип погашения

Размер погашения, всего

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16 августа 2019 года 16:30
В течение ближайшей недели с 17 по 23 августа ожидаются выплаты купонных доходов по 64 выпускам облигаций
В течение ближайшей недели с 17 по 23 августа ожидаются выплаты купонных доходов по 64 выпускам облигаций.

Дата

Эмитент

Выпуск

Размер выплат

Размер выплат на...    читать дальше
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16 августа 2019 года 16:30
В течение ближайшей недели с 17 по 23 августа ожидаются выплаты купонных доходов по 1 выпуску еврооблигаций
В течение ближайшей недели с 17 по 23 августа ожидаются выплаты купонных доходов по 1 выпуску еврооблигаций.

Дата

Эмитент

Выпуск

Размер выплат

Размер выплат на...    читать дальше
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16 августа 2019 года 16:21
ВТБ готовит выпуск облигаций на 3 млрд рублей
ВТБ утвердил параметры выпуска облигаций серий Б-1-39 объемом 3 млрд рублей, говорится в сообщении банка.

Выпуск гасится на 364-й день с начала размещения.

Облигации будут размещаться по открытой подписке, номинал одной облигации - 1 тыс....    читать дальше
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16 августа 2019 года 16:21
Средняя сумма потребительского кредита выросла за три года в 1,7 раза - исследование
Средняя сумма выданного потребительского кредита в России выросла в 1,7 раза - с 111,5 тыс. рублей во втором квартале 2016 года до 191 тыс. рублей за аналогичный период 2019 года, подсчитали в БКИ "Эквифакс".

Как указывается в сообщении БКИ, объем портфеля...    читать дальше
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16 августа 2019 года 16:20
ВТБ разместил 25,4% выпуска однодневных бондов серии КС-3-262 на 19 млрд рублей
6 августа. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 16 августа однодневные биржевые облигации серии КС-3-262 на 19 млрд 41,1 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 75 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение.

Таким образом, банк...    читать дальше
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16 августа 2019 года 16:15
Рынок акций Московской биржи по состоянию на 16:00 мск 16 августа снижается
Индекс Мосбиржи нестабилен, явной тенденции нет. По состоянию на 16:00 мск индекс Мосбиржи понизился на 7,65 пункта (0,291%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2617,93 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2640,92 (+0,58%) пункта,...    читать дальше
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16 августа 2019 года 16:12
Квартальная прибыль Deere сократилась на 1,2%
Чистая прибыль американской Deere & Co., крупнейшего в мире производителя сельхозоборудования, в третьем квартале текущего финансового года, завершившемся 28 июля 2019 года, снизилась на 1,2% и составила $899 млн, или $2,81 на акцию, против $910 млн, или $2,78 на акцию, за...    читать дальше
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16 августа 2019 года 16:11
Мосбиржа зарегистрировала изменения в программе облигаций 001Р, условиях 7 выпусков и решениях о 4 выпусков бондов Почты России
"Московская биржа" зарегистрировала изменения в программе облигаций серии 001Р, условиях 7 выпусков серии БО-001Р-01 - БО-001Р-07 и решениях о 4 выпусках облигаций серий БО-01 - БО-04 ФГУП "Почта России" в связи с заменой эмитента облигаций на его правопреемника - АО "Почта...    читать дальше
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