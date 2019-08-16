16 августа 2019 года 17:15
Календарь публикаций макроэкономических показателей ведущих стран на ближайшую неделю
| 0
|
16 августа. FINMARKET.RU - В течение ближайшей недели с 19.08 по 25.08 ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Дата
|Время
|Публикация
|Период
|19.08.2019
|11:00
|Баланс счета текущих операций еврозоны
|Июнь 2019
|19.08.2019
|11:00
|Баланс счета текущих операций Италии
|Июнь 2019
|19.08.2019
|12:00
|Изменение потребительских цен в еврозоне
|Июль 2019
|20.08.2019
|09:00
|Цены производителей в Германии
|Июль 2019
|20.08.2019
|12:00
|Объем строительства в еврозоне
|Июнь 2019
|21.08.2019
|15:30
|Изменение потребительских цен в Канаде
|Июль 2019
|21.08.2019
|17:00
|Продажи домов на вторичном рынке жилья США
|Июль 2019
|21.08.2019
|17:30
|Данные Минэнерго США о запасах нефти, бензина и дистиллятов в стране
|С 10 по 16 августа
|22.08.2019
|15:30
|Заявки на пособие по безработице в США
|С 11 по 17 августа
|22.08.2019
|15:30
|Оптовые продажи в Канаде
|Июнь 2019
|22.08.2019
|15:30
|Число получающих пособие по безработице в США
|С 04 по 10 августа
|22.08.2019
|17:00
|Индекс опережающих экономических показателей США
|Июль 2019
|22.08.2019
|17:00
|Предварительная оценка индекса потребительского доверия в еврозоне
|Август 2019
|23.08.2019
|15:30
|Объемы розничных продаж в Канаде
|Июнь 2019
|23.08.2019
|17:00
|Продажи домов на первичном рынке жилья США
|Июль 2019
Это автоматическое сообщение.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
.
16 августа 2019 года 17:23
Американские фондовые индексы растут в пятницу, при том, что доходности US Treasuries поднимаются с многолетних минимумов.
Индекс Dow Jones Industrial Average к 17:05 мск в пятницу вырос на 127,54 пункта (0,5%) и составил 25706,93 пункта.
Standard... читать дальше
.
16 августа 2019 года 17:23
Индекс потребительского доверия в США в августе 2019 года упал до 92,1 пункта по сравнению с июльскими 98,4 пункта, свидетельствуют предварительные данные Мичиганского университета, который рассчитывает этот показатель.
Эксперты в среднем ожидали уменьшения индекса до...
.
16 августа 2019 года 17:15
В течение ближайшей недели с 19.08 по 25.08 ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
Дата
Время
Публикация
Период
... читать дальше
.
16 августа 2019 года 17:10
Экспорт газа "Газпрома" в дальнее зарубежье с 1 по 15 августа 2019 года составил 7,6 млрд кубометров после 7,9 млрд кубометров за первые 15 дней августа 2018 года, следует из данных "Газпрома".
"В страны дальнего зарубежья "Газпром" 1 января - 15 августа 2019 года... читать дальше
.
16 августа 2019 года 16:58
ВЭБ рассматривает проекты по обновлению городского транспорта на общую сумму свыше 300 млрд рублей, сообщила госкорпорация.
"Модернизация транспортных систем, обновление городского пассажирского транспорта - одно из приоритетных направлений деятельности ВЭБа. На... читать дальше
.
16 августа 2019 года 16:45
В Беларуси в январе-июле 2019 года объем производства промышленной продукции составил в текущих ценах 65,1 млрд белорусских руб. и вырос в годовом сравнении в сопоставимых ценах на 0,6%, говорится в сообщении Национального статистического комитета (Белстат).
В структуре... читать дальше
.
16 августа 2019 года 16:33
АО "АвтоВАЗ" отзывает более 11 тыс. автомобилей Lada Granta для замены поворотников, которые могут растрескаться, сообщили "Интерфаксу" представители трех официальных дилеров Lada, получившие соответствующее предписание.
"Предписание об отзыве автомобилей Lada Granta... читать дальше
.
16 августа 2019 года 16:30
В течение ближайшей недели с 17 по 23 августа ожидаются погашения по 13 выпускам облигаций.
Дата
Эмитент
Выпуск
Тип погашения
Размер погашения, всего
... читать дальше
.
16 августа 2019 года 16:30
В течение ближайшей недели с 17 по 23 августа ожидаются выплаты купонных доходов по 64 выпускам облигаций.
Дата
Эмитент
Выпуск
Размер выплат
Размер выплат на... читать дальше
.
16 августа 2019 года 16:30
В течение ближайшей недели с 17 по 23 августа ожидаются выплаты купонных доходов по 1 выпуску еврооблигаций.
Дата
Эмитент
Выпуск
Размер выплат
Размер выплат на... читать дальше
.
16 августа 2019 года 16:21
ВТБ утвердил параметры выпуска облигаций серий Б-1-39 объемом 3 млрд рублей, говорится в сообщении банка.
Выпуск гасится на 364-й день с начала размещения.
Облигации будут размещаться по открытой подписке, номинал одной облигации - 1 тыс.... читать дальше
.
16 августа 2019 года 16:21
Средняя сумма выданного потребительского кредита в России выросла в 1,7 раза - с 111,5 тыс. рублей во втором квартале 2016 года до 191 тыс. рублей за аналогичный период 2019 года, подсчитали в БКИ "Эквифакс".
Как указывается в сообщении БКИ, объем портфеля... читать дальше
.
16 августа 2019 года 16:20
6 августа. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 16 августа однодневные биржевые облигации серии КС-3-262 на 19 млрд 41,1 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 75 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение.
Таким образом, банк... читать дальше
.
16 августа 2019 года 16:15
Индекс Мосбиржи нестабилен, явной тенденции нет. По состоянию на 16:00 мск индекс Мосбиржи понизился на 7,65 пункта (0,291%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2617,93 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2640,92 (+0,58%) пункта,... читать дальше
.
16 августа 2019 года 16:12
Чистая прибыль американской Deere & Co., крупнейшего в мире производителя сельхозоборудования, в третьем квартале текущего финансового года, завершившемся 28 июля 2019 года, снизилась на 1,2% и составила $899 млн, или $2,81 на акцию, против $910 млн, или $2,78 на акцию, за... читать дальше
.
16 августа 2019 года 16:11
"Московская биржа" зарегистрировала изменения в программе облигаций серии 001Р, условиях 7 выпусков серии БО-001Р-01 - БО-001Р-07 и решениях о 4 выпусках облигаций серий БО-01 - БО-04 ФГУП "Почта России" в связи с заменой эмитента облигаций на его правопреемника - АО "Почта... читать дальше
.