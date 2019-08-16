Средний курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 73,1486 руб.

16 августа. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 6562 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 73,1486 руб.

Минимальный курс евро составил 72,95 руб., максимальный - 73,4125 руб. Было заключено 3503 сделки. Объем торгов составил 17050,86 млн руб., что соответствует среднему значению за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 73,38 руб. за евро.

Источник данных - Московская биржа.

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