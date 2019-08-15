Учетные цены Банка России на драгметаллы с 16 августа

15 августа. FINMARKET.RU -РФ с 16 августа установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 3215,04 (+69,81) руб./грамм; на серебро - 36,63 (+0,75) руб./грамм; на платину - 1779,48 (-0,3) руб./грамм; на палладий - 3031,48 (+6,48) руб./грамм.

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Индекс Мосбиржи корректируется наверх после снижения. По состоянию на 18:45 мск индекс Мосбиржи понизился на 11,46 пункта (0,435%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2625,58 пункта. Индекс РТС корректируется наверх после снижения. По... Индекс РТС корректируется наверх после снижения. По... читать дальше

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в четверг составила 43641,596 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 313,949 млрд руб., или на...

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Банк России зарегистрировал изменения в решение о выпуске облигаций ФГУП "Почта России" 4-й серии в связи с заменой эмитента облигаций на его правопреемника - АО "Почта России" - при реорганизации (преобразовании), говорится в сообщении компании. Облигации 4-й серии... Облигации 4-й серии... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 6213 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 66,1827 руб. Минимальный курс доллара США составил... Минимальный курс доллара США составил... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 5525 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 73,7327 руб. Минимальный курс евро составил 73,1825 руб.,... Минимальный курс евро составил 73,1825 руб.,... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 966 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 9,3752 руб. Минимальный курс юаня составил 9,341 руб., максимальный - 9,4331... Минимальный курс юаня составил 9,341 руб., максимальный - 9,4331... читать дальше

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Рынок акций РФ завершил торги в красной зоне вместе с мировыми фондовыми площадками и нефтью на сохраняющихся опасениях замедления мировой экономики и рецессии в США. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона, за исключением Китая и Гонконга, снизились по итогам... Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона, за исключением Китая и Гонконга, снизились по итогам... читать дальше

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ПАО "Группа компаний "Самолет" завершило размещение 10-летнего выпуска облигаций серии БО-П05 объемом 300 млн рублей, реализовав 93,3% выпуска на 280 млн рублей, говорится в сообщении компании. Сбор заявок проходил 6 августа, заявки на выпуск принимал Совкомбанк.... Сбор заявок проходил 6 августа, заявки на выпуск принимал Совкомбанк.... читать дальше

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Курс евро к доллару США резко перешел к снижению на заявлениях члена совета управляющих Европейский центральный банк (ЕЦБ) Олли Рена. В частности, он сообщил, что ЕЦБ на сентябрьском заседании обнародует пакет стимулирующих мер, объем которого превзойдет ожидания... читать дальше

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За прошлую неделю заявки на рефинансирование ипотечных кредитов в США подскочили на 37% по сравнению с неделей ранее, пишет MarketWatch со ссылкой на данные Mortgage Bankers Association. В годовом выражении число заявок выросло почти втрое. Таким образом, все больше американских... читать дальше

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В январе-июле 2019 года производство мяса, включая субпродукты, увеличилось на 8,1% в годовом выражении и составило 1,5 млн тонн. Выпуск мяса птицы снизился на 4,4% - до 2,7 млн тонн. Выпуск мяса птицы снизился на 4,4% - до 2,7 млн тонн. За семь месяцев было произведено 1,3 млн тонн колбасных изделий, что на... За семь месяцев было произведено 1,3 млн тонн колбасных изделий, что на... читать дальше

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Индекс производственной активности Нью-Йорка Empire Manufacturing в августе 2019 года вырос до 4,8 пункта с 4,3 пункта в июле. Аналитики в среднем прогнозировали снижение показателя до 2 пунктов. Аналитики в среднем прогнозировали снижение показателя до 2 пунктов. Динамика индекса деловой активности в округе Филадельфии также... Динамика индекса деловой активности в округе Филадельфии также... читать дальше

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Заседание Совета глав государств - членов Шанхайской организации сотрудничества, а также встреча лидеров стран БРИКС в 2020 году пройдут в Санкт-Петербурге. Президент РФ подписал указ, которым внес изменения в документ "Об оргкомитете по подготовке и обеспечению председательства... читать дальше

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Европейский центральный банк (ЕЦБ) на сентябрьском заседании обнародует пакет стимулирующих мер, объем которого превзойдет ожидания инвесторов, заявил член совета управляющих ЕЦБ и глава Центробанка Финляндии Олли Рен. Ослабление глобального экономического роста требует... Ослабление глобального экономического роста требует... читать дальше

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"Московская биржа" зарегистрировала программу облигаций ПАО "Пермская научно-производственная приборостроительная компания" (ПНППК) серии 001Р объемом до 1,5 млрд рублей включительно, говорится в сообщении биржи. Программе присвоен идентификационный номер... Программе присвоен идентификационный номер... читать дальше

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"Московская биржа" зарегистрировала допвыпуск N2 биржевых облигаций Газпромбанка (ГПБ) серии 001Р-05P объемом 1 млрд рублей, говорится в сообщении биржи. Выпуску присвоен идентификационный номер основного выпуска - 4B020500354B001P. Выпуску присвоен идентификационный номер основного выпуска - 4B020500354B001P. Как сообщалось, банк 19... Как сообщалось, банк 19... читать дальше

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