Остатки средств кредитных организаций в Банке России снизились до 2472,6 млрд руб., на депозитных счетах выросли до 2514,23 млрд руб.

15 августа. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, чтосредств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 15 августа составили по Российской Федерации 2472,6 млрд руб., в том числе по Московскому региону 2267,3 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 2911 млрд руб., в том числе по Московскому региону 2665,8 млрд руб.

Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 15 августа составили 2514,23 млрд руб. против 1801,32986 млрд руб. на предыдущий рабочий день.

Это автоматическое сообщение.