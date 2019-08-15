ЦБ РФ установил курс доллара США на сегодня в размере 65,2032 руб.

15 августа. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 15 августа, составляет 65,2032 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 39,85 коп.

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Профицит федерального бюджета России в январе-июле 2019 года составил 2 трлн 027,839 млрд рублей, или 3,4% ВВП, свидетельствует предварительная оценка Минфина РФ. Первичный профицит сложился на уровне 4% ВВП. Доходы бюджета за семь месяцев составили 11 трлн 469,5 млрд... Доходы бюджета за семь месяцев составили 11 трлн 469,5 млрд... читать дальше

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Аналитики, опрошенные агентством Bloomberg, прогнозируют снижение прибыли крупнейших американских компаний в третьем квартале 2019 года. При этом во втором квартале эксперты также ждали ухудшения прибыли, однако пока фирмы демонстрируют рост показателя. За второй... За второй... читать дальше

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Курс евро в ходе торгов на "Московской бирже" превысил отметку 74 руб., впервые с 1 апреля, на фоне падающих нефтяных цен и негативной конъюнктуры мировых рынков капитала. По данным на 13:13 мск, котировки единой европейской валюты выросли на 44,5 копейки по отношению к... По данным на 13:13 мск, котировки единой европейской валюты выросли на 44,5 копейки по отношению к... читать дальше

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Банк ВТБ приобрел 70% в капитале компании "Мирогрупп Ресурсы", говорится в сообщении госбанка. "Мирогрупп Ресурсы" является одним из лидеров зернового бизнеса России. Компания имеет разветвленную сеть региональных представительств, долгосрочные партнерские отношения с... "Мирогрупп Ресурсы" является одним из лидеров зернового бизнеса России. Компания имеет разветвленную сеть региональных представительств, долгосрочные партнерские отношения с... читать дальше

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Индекс Мосбиржи развернулся после подъема и ушел в минус. По состоянию на 13:00 мск индекс Мосбиржи понизился на 9,7 пункта (0,368%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2627,34 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2651,23 (+0,54%)... читать дальше

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Власти Китая назвали решение США ввести дополнительные пошлины на импорт китайских товаров нарушением договоренностей между президентом США Дональдом Трампом и председателем КНР Си Цзиньпином. Как говорится в сообщении Комитета Госсовета КНР по таможенным тарифам,... Как говорится в сообщении Комитета Госсовета КНР по таможенным тарифам,... читать дальше

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Максимальное значение за месяц (с 16 июля по 15 августа) - 65,3038 руб. за доллар, минимальное значение - 62,1708 руб. за доллар, средний курс покупки за месяц вырос на 3,11 руб. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний оптовый курс покупки/продажи наличного доллара составил 65,66/66,33 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем средний оптовый курс покупки вырос на 51 коп., средний...

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По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 65,3/66,7 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 52 коп., Cредний курс продажи вырос...

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Фондовые индексы стран Западной Европы снижаются второй день подряд в четверг на фоне пессимистичных настроений на рынке и опасений инвесторов по поводу рецессии в мировой экономике. Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 к 12:15 МСК снизился на... Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 к 12:15 МСК снизился на... читать дальше

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По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного евро составил 73,04/74,39 руб. за евро. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 55 коп., Cредний курс продажи вырос на...

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Суды с начала года обратили в доход государства имущество попавших под уголовное преследование чиновников на общую сумму 3 млрд рублей. "Общая стоимость имущества чиновников, которая подлежит обращению в доход государства в связи с теми судебными решениями, которые были... "Общая стоимость имущества чиновников, которая подлежит обращению в доход государства в связи с теми судебными решениями, которые были... читать дальше

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ООО "Каскад" в полном объеме разместило 3-летние облигации серии 001P-01 на 300 млн рублей, переподписка превысила 8% от объема выпуска, сообщается в пресс-релизе одного из организаторов сделки - МСП банка. Свои заявки на приобретение бумаг подали более 300 инвесторов,... Свои заявки на приобретение бумаг подали более 300 инвесторов,... читать дальше

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В 1-м полугодии 2019 г. в регионах России было введено 68,3 тыс. кв. м торговых площадей, что на 43% ниже в годовом сравнении. Такие данные приводятся в пресс-релизе компании Colliers International. До конца текущего года в региональных городах России заявлены к... До конца текущего года в региональных городах России заявлены к... читать дальше

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Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 16 августа, составляет 65,8907 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 68,75 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 16 августа, составляет 73,455 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 55,13 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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