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Главная / Все новости / Средний курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 65,3539 руб.
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14 августа 2019 года 17:30
Средний курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 65,3539 руб.
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14 августа. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 1829 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 65,3539 руб. Минимальный курс доллара США составил 65,005 руб., максимальный - 65,8925 руб. Было заключено 12937 сделок. Объем торгов составил 55737,23 млн руб., что на 10% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 65,8825 руб. за доллар США. Источник данных - Московская биржа. Это автоматическое сообщение.
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