Средний курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 72,9299 руб.

14 августа. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 4896 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 72,9299 руб.

Минимальный курс евро составил 72,65 руб., максимальный - 73,33 руб. Было заключено 3598 сделок. Объем торгов составил 22039,14 млн руб., что на 30% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 73,275 руб. за евро.

Источник данных - Московская биржа.

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