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Главная / Все новости / ЦБ РФ установил курс евро с 15 августа в размере 72,9037 руб.
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14 августа 2019 года 12:24
ЦБ РФ установил курс евро с 15 августа в размере 72,9037 руб.
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14 августа. FINMARKET.RU - Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 15 августа, составляет 72,9037 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 51,12 коп. Это автоматическое сообщение.
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14 августа 2019 года 14:39
В январе-июле 2019 года в Москве было введено в эксплуатацию около 6,5 млн кв.м недвижимости, сообщили в пресс-службе департамента градостроительной политики города. "За семь месяцев 2019 года введено в эксплуатацию девять детских садов, пять школ и блоков начальных... читать дальше
.14 августа 2019 года 14:31
Чистая прибыль головной компании ПАО "Газпром" по российским стандартам (РСБУ) за первое полугодие 2019 года выросла на 31% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 371,1 млрд рублей (с 284,093 млрд рублей за аналогичный период 2018 года), сообщается в квартальном... читать дальше
.14 августа 2019 года 14:22
Китайский интернет-гигант Tencent Holdings Ltd. увеличил чистую прибыль на 35% во втором квартале 2019 года благодаря хорошим показателям его игрового подразделения. Как говорится в пресс-релизе компании, чистая прибыль в апреле-июне составила 24,1 млрд юаней ($3,4... читать дальше
.14 августа 2019 года 14:13
В Пекине уверены, что Китай и Россия достигнут показателей товарооборота в $200 млрд к 2024 году, заявил посол КНР в России Чжан Ханьхуэй. "Мы уже наметили новый показатель, новую цель - это к 2024 году увеличим товарооборот, уже 200 млрд долларов", - сказал Чжан Ханьхуэй... читать дальше
.14 августа 2019 года 14:10
Средневзвешенная цена на состоявшемся в среду аукционе по размещению ОФЗ-ПД серии 26229 с погашением 12 ноября 2025 года составила 100,4624% от номинала, что соответствует доходности 7,18% годовых, свидетельствует информация Московской биржи. Всего было продано бумаг... читать дальше
.14 августа 2019 года 13:59
Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) выросли после объявленного накануне Соединенными Штатами решения отложить введение пошлин на ряд товаров, импортируемых из Китая, до 15 декабря. Решение Вашингтона касается таких категорий товаров, как сотовые... читать дальше
.14 августа 2019 года 13:50
В этом году ООО "Ульяновский автомобильный завод" (выпускает автомобили "УАЗ", является ключевым активом группы Sollers) планирует выпустить 45,6 тыс. автомобилей, в 2020 году - 46,8 тыс. машин, сообщила пресс-служба губернатора и правительства Ульяновской области со ссылкой на... читать дальше
.14 августа 2019 года 13:41
Вопрос о сокращении рабочей недели с пяти дней до четырех не стоит в повестке дня администрации президента России, заявил сегодня журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Это не тема администрации президента. Мы знаем, что есть такие инициативы, что... читать дальше
.14 августа 2019 года 13:32
В дискуссию о бурном росте потребительского кредитования в России вступил Сбербанк, поспоривший с мнением Минэкономразвития о рисках возникновения "пузыря" на этом рынке, с ЦБ РФ - о целях привлечения этих средств. Сбербанк исследовал рынок потребкредитования: динамику... читать дальше
.14 августа 2019 года 13:22
Сегодня фондовые индексы Западной Европы снижаются после активного роста на предыдущей сессии, вызванного возобновившимися надеждами на прогресс в торговых переговорах между США и Китаем. Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 к 12:25 мск... читать дальше
.14 августа 2019 года 13:15
К середине дня индекс Мосбиржи начал снижаться. По состоянию на 13:00 мск индекс Мосбиржи понизился на 13,6 пункта (0,507%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2666,52 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2687,93 (+0,29%) пункта,... читать дальше
.14 августа 2019 года 13:09
АО "Международный аэропорт "Шереметьево" (МАШ) после 2024 года может начать строительство нового пассажирского терминала G, сообщил замгендиректора компании Сергей Папков. "Это перспективный терминал, пока он в проработке. Есть в перспективном плане, в нашей стратегии, как и у... читать дальше
.14 августа 2019 года 13:05
Средний курс продажи наличного доллара США в банках Москвы достиг минимального значения за неделю и составляет 65,9021 руб.
Минимальное значение за неделю (с 7 августа по 14 августа) - 65,9021 руб. за доллар, максимальное значение - 66,3196 руб. за доллар, средний курс продажи за неделю снизился на 0,42 руб. Это автоматическое сообщение.
.14 августа 2019 года 13:02
По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного евро составил 72,29/73,67 руб. за евро. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 18 коп., Cредний курс продажи упал на...
.14 августа 2019 года 13:02
Cредний курс покупки/продажи наличного доллара в банках Москвы на 13:00 мск составил 64,54/65,9 руб.
По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 64,54/65,9 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 20 коп., Cредний курс продажи упал...
.14 августа 2019 года 13:02
По состоянию на 13:00 мск 14 августа средний оптовый курс покупки/продажи наличного доллара в банках Москвы составил 65,02/65,61 руб.
По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний оптовый курс покупки/продажи наличного доллара составил 65,02/65,61 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем средний оптовый курс покупки вырос на 16 коп., средний...
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