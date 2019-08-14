Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности снизилось до -289,5 млрд руб.

14 августа. FINMARKET.RU -операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 14 августа по данным на начало операционного дня снизилось до -289,5 млрд руб.

.

В январе-июле 2019 года в Москве было введено в эксплуатацию около 6,5 млн кв.м недвижимости, сообщили в пресс-службе департамента градостроительной политики города. "За семь месяцев 2019 года введено в эксплуатацию девять детских садов, пять школ и блоков начальных... "За семь месяцев 2019 года введено в эксплуатацию девять детских садов, пять школ и блоков начальных... читать дальше

.

Чистая прибыль головной компании ПАО "Газпром" по российским стандартам (РСБУ) за первое полугодие 2019 года выросла на 31% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 371,1 млрд рублей (с 284,093 млрд рублей за аналогичный период 2018 года), сообщается в квартальном... читать дальше

.

Китайский интернет-гигант Tencent Holdings Ltd. увеличил чистую прибыль на 35% во втором квартале 2019 года благодаря хорошим показателям его игрового подразделения. Как говорится в пресс-релизе компании, чистая прибыль в апреле-июне составила 24,1 млрд юаней ($3,4... Как говорится в пресс-релизе компании, чистая прибыль в апреле-июне составила 24,1 млрд юаней ($3,4... читать дальше

.

В Пекине уверены, что Китай и Россия достигнут показателей товарооборота в $200 млрд к 2024 году, заявил посол КНР в России Чжан Ханьхуэй. "Мы уже наметили новый показатель, новую цель - это к 2024 году увеличим товарооборот, уже 200 млрд долларов", - сказал Чжан Ханьхуэй... читать дальше

.

Средневзвешенная цена на состоявшемся в среду аукционе по размещению ОФЗ-ПД серии 26229 с погашением 12 ноября 2025 года составила 100,4624% от номинала, что соответствует доходности 7,18% годовых, свидетельствует информация Московской биржи. Всего было продано бумаг... Всего было продано бумаг... читать дальше

.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) выросли после объявленного накануне Соединенными Штатами решения отложить введение пошлин на ряд товаров, импортируемых из Китая, до 15 декабря. Решение Вашингтона касается таких категорий товаров, как сотовые... Решение Вашингтона касается таких категорий товаров, как сотовые... читать дальше

.

В этом году ООО "Ульяновский автомобильный завод" (выпускает автомобили "УАЗ", является ключевым активом группы Sollers) планирует выпустить 45,6 тыс. автомобилей, в 2020 году - 46,8 тыс. машин, сообщила пресс-служба губернатора и правительства Ульяновской области со ссылкой на... читать дальше

.

Вопрос о сокращении рабочей недели с пяти дней до четырех не стоит в повестке дня администрации президента России, заявил сегодня журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Это не тема администрации президента. Мы знаем, что есть такие инициативы, что... "Это не тема администрации президента. Мы знаем, что есть такие инициативы, что... читать дальше

.

В дискуссию о бурном росте потребительского кредитования в России вступил Сбербанк, поспоривший с мнением Минэкономразвития о рисках возникновения "пузыря" на этом рынке, с ЦБ РФ - о целях привлечения этих средств. Сбербанк исследовал рынок потребкредитования: динамику... Сбербанк исследовал рынок потребкредитования: динамику... читать дальше

.

Сегодня фондовые индексы Западной Европы снижаются после активного роста на предыдущей сессии, вызванного возобновившимися надеждами на прогресс в торговых переговорах между США и Китаем. Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 к 12:25 мск... Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 к 12:25 мск... читать дальше

.

К середине дня индекс Мосбиржи начал снижаться. По состоянию на 13:00 мск индекс Мосбиржи понизился на 13,6 пункта (0,507%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2666,52 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2687,93 (+0,29%) пункта,... читать дальше

.

АО "Международный аэропорт "Шереметьево" (МАШ) после 2024 года может начать строительство нового пассажирского терминала G, сообщил замгендиректора компании Сергей Папков. "Это перспективный терминал, пока он в проработке. Есть в перспективном плане, в нашей стратегии, как и у... читать дальше

.

Минимальное значение за неделю (с 7 августа по 14 августа) - 65,9021 руб. за доллар, максимальное значение - 66,3196 руб. за доллар, средний курс продажи за неделю снизился на 0,42 руб. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

.

По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного евро составил 72,29/73,67 руб. за евро. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 18 коп., Cредний курс продажи упал на...

.

По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 64,54/65,9 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 20 коп., Cредний курс продажи упал...

.

По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний оптовый курс покупки/продажи наличного доллара составил 65,02/65,61 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем средний оптовый курс покупки вырос на 16 коп., средний...

.