Средний курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 65,5646 руб.

13 августа. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 570 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 65,5646 руб.

Минимальный курс доллара США составил 65,255 руб., максимальный - 65,8725 руб. Было заключено 13892 сделки. Объем торгов составил 58465,38 млн руб., что на 15% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 65,275 руб. за доллар США.

Источник данных - Московская биржа.

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