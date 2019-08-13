.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
НОВОСТИ
Главная / Все новости / Остатки средств кредитных организаций в Банке России выросли до 2926,3 млрд руб., на депозитных счетах выросли до 1802,08 млрд руб.
.
13 августа 2019 года 09:26
Остатки средств кредитных организаций в Банке России выросли до 2926,3 млрд руб., на депозитных счетах выросли до 1802,08 млрд руб.
|0
13 августа. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, что остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 13 августа составили по Российской Федерации 2926,3 млрд руб., в том числе по Московскому региону 2651,8 млрд руб. На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 2890,3 млрд руб., в том числе по Московскому региону 2663,7 млрд руб. Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 13 августа составили 1802,08 млрд руб. против 1798,72376 млрд руб. на предыдущий рабочий день. Это автоматическое сообщение.
.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
.
13 августа 2019 года 19:55
К середине дня индекс Мосбиржи начал снижаться. По состоянию на 18:45 мск индекс Мосбиржи понизился на 9,81 пункта (0,365%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2680,12 пункта. Индекс РТС нестабилен, явной тенденции нет. По состоянию на 18:45... читать дальше
.13 августа 2019 года 19:45
ООО "Специализированное финансовое общество "Социально-финансовая инфраструктура" ("СФО СФИ") 16 августа планирует начать размещение облигаций 1-й серии объемом 1,5 млрд рублей, говорится в сообщении компании. Выпуск предназначен для квалифицированных инвесторов и... читать дальше
.13 августа 2019 года 19:40
Капитализация российского рынка акций Московской биржи в секторе Основной рынок на 13 августа снизилась на 0,31% и составила 44360,150 млрд руб.
Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, во вторник составила 44360,150 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 139,023 млрд руб., или на...
.13 августа 2019 года 19:15
Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 124 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 73,3087 руб. Минимальный курс евро составил 72,5 руб.,... читать дальше
.13 августа 2019 года 19:15
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 222 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 9,2429 руб. Минимальный курс юаня составил 9,2201 руб., максимальный - 9,2959... читать дальше
.13 августа 2019 года 19:15
Средний курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов на 19:00 мск составил 65,4737 руб.
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 595 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 65,4737 руб. Минимальный курс доллара США составил... читать дальше
.13 августа 2019 года 19:14
ООО "РСГ-Финанс" (SPV-компания группы "Кортрос") установило ставку 1-го купона по двум выпускам облигаций - серии БО-11 объемом 1,5 млрд рублей и серии БО-09 объемом 2 млрд рублей - на уровне 12% годовых, говорится в сообщениях компании. Сбор заявок на выпуски прошел... читать дальше
.13 августа 2019 года 19:04
Рынок акций РФ, открывшийся в минусе, завершает торги разнонаправленно. Во вторник снизились индексы в Азии в связи с продолжающимися массовыми протестами в Гонконге, а также усиливающимися опасениями в отношении последствий торгового спора США и Китая. Европейские... читать дальше
.13 августа 2019 года 18:56
ВТБ завершил размещение выпуска годовых облигаций серии Б-1-35 объемом 3 млрд рублей, реализовав 37,17% выпуска на 1,115 млрд рублей, говорится в сообщении кредитной организации. Сбор заявок на бонды прошел с 29 июля по 9 августа. Ставка 1-го купона... читать дальше
.13 августа 2019 года 18:48
Российские туристы за рубежом чаще всего оплачивают банковскими картами одежду и обувь, сообщили порталу "Интерфакс-Туризм" во вторник в пресс-службе "Альфа-Банка". Средний чек по подобным покупкам составляет 13,5 тыс. рублей. На транзакции по покупке одежды и обуви... читать дальше
.13 августа 2019 года 18:32
В 1-м полугодии 2019 года контейнерооборот морских портов РФ составил 2,65 млн TEU, что на 5,2% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года, говорится в аналитическом обзоре ЗАО "Морцентр ТЭК". В целом, по данным "Морцентра-ТЭК", количество гружёных контейнеров... читать дальше
.13 августа 2019 года 18:21
ЦБ РФ обновил указание о доступе акционеров к документам компаний в соответствии с изменившимся законом
Акционеры вправе запрашивать у своих акционерных обществ документы, относящиеся только к периоду владения акциями, говорится в обновленном указании Банка России. Документ опубликован на сайте регулятора, 9 августа его зарегистрировал Минюст. Указание называется "О дополнительных... читать дальше
.13 августа 2019 года 18:12
Рост цен на продовольственные и непродовольственные товары зафиксирован в Московской области в течение года, сообщает Мособлстат. "По сравнению с декабрем предыдущего года потребительские цены (в июле 2019 года) выросли на 2,79%, с июлем 2018 года - на 4,59%", -... читать дальше
.13 августа 2019 года 18:01
Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) повысило кредитный рейтинг банка "Союз" до уровня "BBВ-(RU)", изменив прогноз на "стабильный", сообщается в пресс-релизе агентства. Ранее у банка действовал рейтинг на уровне "BB+(RU)" с "позитивным"... читать дальше
.13 августа 2019 года 17:57
Российские туристы с января по май совершили почти 880 тысяч ночевок в Германии, это на 12,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года. "Количество ночевок гостей из России с января по май 2019 года превысило 879,2 тыс., это на 12,2% больше, чем годом ранее.... читать дальше
.13 августа 2019 года 17:48
Цены на нефть начали активно расти во вторник на новости, что власти США заявили о намерении отложить введение 10-процентной пошлины на ряд товаров китайского импорта до 15 декабря. Brent впервые за неделю превысила $60 за баррель. Как сообщалось, решение касается таких... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ
Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
.