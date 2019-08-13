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К середине дня индекс Мосбиржи начал снижаться. По состоянию на 18:45 мск индекс Мосбиржи понизился на 9,81 пункта (0,365%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2680,12 пункта. Индекс РТС нестабилен, явной тенденции нет. По состоянию на 18:45... Индекс РТС нестабилен, явной тенденции нет. По состоянию на 18:45... читать дальше

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ООО "Специализированное финансовое общество "Социально-финансовая инфраструктура" ("СФО СФИ") 16 августа планирует начать размещение облигаций 1-й серии объемом 1,5 млрд рублей, говорится в сообщении компании. Выпуск предназначен для квалифицированных инвесторов и... Выпуск предназначен для квалифицированных инвесторов и... читать дальше

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, во вторник составила 44360,150 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 139,023 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 124 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 73,3087 руб. Минимальный курс евро составил 72,5 руб.,... Минимальный курс евро составил 72,5 руб.,... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 222 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 9,2429 руб. Минимальный курс юаня составил 9,2201 руб., максимальный - 9,2959... Минимальный курс юаня составил 9,2201 руб., максимальный - 9,2959... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 595 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 65,4737 руб. Минимальный курс доллара США составил... Минимальный курс доллара США составил... читать дальше

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ООО "РСГ-Финанс" (SPV-компания группы "Кортрос") установило ставку 1-го купона по двум выпускам облигаций - серии БО-11 объемом 1,5 млрд рублей и серии БО-09 объемом 2 млрд рублей - на уровне 12% годовых, говорится в сообщениях компании. Сбор заявок на выпуски прошел... Сбор заявок на выпуски прошел... читать дальше

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Рынок акций РФ, открывшийся в минусе, завершает торги разнонаправленно. Во вторник снизились индексы в Азии в связи с продолжающимися массовыми протестами в Гонконге, а также усиливающимися опасениями в отношении последствий торгового спора США и Китая. Европейские... Во вторник снизились индексы в Азии в связи с продолжающимися массовыми протестами в Гонконге, а также усиливающимися опасениями в отношении последствий торгового спора США и Китая. Европейские... читать дальше

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ВТБ завершил размещение выпуска годовых облигаций серии Б-1-35 объемом 3 млрд рублей, реализовав 37,17% выпуска на 1,115 млрд рублей, говорится в сообщении кредитной организации. Сбор заявок на бонды прошел с 29 июля по 9 августа. Сбор заявок на бонды прошел с 29 июля по 9 августа. Ставка 1-го купона... Ставка 1-го купона... читать дальше

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Российские туристы за рубежом чаще всего оплачивают банковскими картами одежду и обувь, сообщили порталу "Интерфакс-Туризм" во вторник в пресс-службе "Альфа-Банка". Средний чек по подобным покупкам составляет 13,5 тыс. рублей. На транзакции по покупке одежды и обуви... На транзакции по покупке одежды и обуви... читать дальше

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В 1-м полугодии 2019 года контейнерооборот морских портов РФ составил 2,65 млн TEU, что на 5,2% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года, говорится в аналитическом обзоре ЗАО "Морцентр ТЭК". В целом, по данным "Морцентра-ТЭК", количество гружёных контейнеров... В целом, по данным "Морцентра-ТЭК", количество гружёных контейнеров... читать дальше

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Акционеры вправе запрашивать у своих акционерных обществ документы, относящиеся только к периоду владения акциями, говорится в обновленном указании Банка России. Документ опубликован на сайте регулятора, 9 августа его зарегистрировал Минюст. Указание называется "О дополнительных... читать дальше

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Рост цен на продовольственные и непродовольственные товары зафиксирован в Московской области в течение года, сообщает Мособлстат. "По сравнению с декабрем предыдущего года потребительские цены (в июле 2019 года) выросли на 2,79%, с июлем 2018 года - на 4,59%", -... "По сравнению с декабрем предыдущего года потребительские цены (в июле 2019 года) выросли на 2,79%, с июлем 2018 года - на 4,59%", -... читать дальше

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Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) повысило кредитный рейтинг банка "Союз" до уровня "BBВ-(RU)", изменив прогноз на "стабильный", сообщается в пресс-релизе агентства. Ранее у банка действовал рейтинг на уровне "BB+(RU)" с "позитивным"... Ранее у банка действовал рейтинг на уровне "BB+(RU)" с "позитивным"... читать дальше

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Российские туристы с января по май совершили почти 880 тысяч ночевок в Германии, это на 12,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года. "Количество ночевок гостей из России с января по май 2019 года превысило 879,2 тыс., это на 12,2% больше, чем годом ранее.... "Количество ночевок гостей из России с января по май 2019 года превысило 879,2 тыс., это на 12,2% больше, чем годом ранее.... читать дальше

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Цены на нефть начали активно расти во вторник на новости, что власти США заявили о намерении отложить введение 10-процентной пошлины на ряд товаров китайского импорта до 15 декабря. Brent впервые за неделю превысила $60 за баррель. Как сообщалось, решение касается таких... Как сообщалось, решение касается таких... читать дальше

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