Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 9,2207 руб.

12 августа. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 104 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 9,2207 руб.

Минимальный курс юаня составил 9,1961 руб., максимальный - 9,2619 руб. Было заключено 216 сделок. Объем торгов составил 832,55 млн руб., что на 10% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 9,2349 руб. за юань.

Источник данных - Московская биржа.

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