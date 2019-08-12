Средний курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 73,24 руб.

12 августа. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 959 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 73,24 руб.

Минимальный курс евро составил 72,99 руб., максимальный - 73,4825 руб. Было заключено 3218 сделок. Объем торгов составил 14735,23 млн руб., что на 15% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 73,3675 руб. за евро.

Источник данных - Московская биржа.

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