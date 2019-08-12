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Главная / Все новости / Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности снизилось до 126,9 млрд руб.
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12 августа 2019 года 10:19
Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности снизилось до 126,9 млрд руб.
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12 августа. FINMARKET.RU - Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 12 августа по данным на начало операционного дня снизилось до 126,9 млрд руб. На начало предыдущего операционного дня сальдо составляло 131,9 млрд руб. Это автоматическое сообщение.
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.12 августа 2019 года 18:59
Российский рынок акций завершил торги ростом индексов на фоне смешанных внешних сигналов и на новостях о повышении агентством Fitch суверенного рейтинга России на одну ступень; Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings повысило долгосрочные рейтинги дефолта... читать дальше
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