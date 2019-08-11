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Главная  /  Все новости  /  ЦБ РФ установил курс доллара США с 10 августа в размере 65,2543 руб., курс евро - 73,0196 руб.
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11 августа 2019 года 09:04

ЦБ РФ установил курс доллара США с 10 августа в размере 65,2543 руб., курс евро - 73,0196 руб.

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11 августа. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 10 августа, составляет 65,2543 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 12,44 коп.

Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 10 августа, составляет 73,0196 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 2,36 коп.

Опубликовано ИА "Финмаркет"
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Ключевые слова:    Россия,  ЦБ,  Доллар

 
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