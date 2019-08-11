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Главная / Все новости / ЦБ РФ установил курс доллара США с 10 августа в размере 65,2543 руб., курс евро - 73,0196 руб.
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11 августа 2019 года 09:04
ЦБ РФ установил курс доллара США с 10 августа в размере 65,2543 руб., курс евро - 73,0196 руб.
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11 августа. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 10 августа, составляет 65,2543 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 12,44 коп. Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 10 августа, составляет 73,0196 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 2,36 коп.
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10 августа 2019 года 17:45
Вице-премьер Италии Маттео Сальвини заявил сегодня, что итальянцы нуждаются в досрочных парламентских выборах и новом правительстве страны. "Я хотел бы дать итальянцам стабильное и серьезное правительство на следующие пять лет", - сказал Сальвини в эфире итальянского... читать дальше
.10 августа 2019 года 16:42
Власти в регионах РФ получат полномочия по установлению тарифов на вывоз мусора, сообщил министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин, который находится на Ставрополье с рабочей поездкой визитом. "Мы хотим максимально отдать полномочия при установлении тарифов... читать дальше
.10 августа 2019 года 15:06
Система оплаты проезда бесконтактными банковскими картами в сентябре охватит весь транспорт "Мосгортранса", сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе предприятия. "Это около 800 автобусных, трамвайных, электробусных и троллейбусных маршрутов", - сказал собеседник агентства. Он... читать дальше
.10 августа 2019 года 14:15
Перенос на следующий год срока введения запрета на экспорт никелевой руды Индонезией может стоить рынку никеля 215 тыс. тонн - или около 10% его объема, отмечает в своем обзоре "ВТБ Капитал". Президент Индонезии попросил правительство рассмотреть ускорение запрета,... читать дальше
.10 августа 2019 года 13:29
На состоянии немецкого экспорта сказываются торговая война между США и Китаем и перспективы выхода Великобритании из Евросоюза без регулирующего этот процесс соглашения, считают аналитики. Так, эксперт из государственного Немецкого банка развития KfW Клаус Боргер полагает, что... читать дальше
.10 августа 2019 года 12:42
Россия получила право на экспорт пшеницы на рынок Саудовской Аравии. "Подтверждение о том, что Саудовская Аравия теперь не будет требовать нулевое содержание поврежденных клопом-черепашкой зёрен во ввозимой пшенице и что на очередной тендер планирует допустить пшеницу с долей... читать дальше
.10 августа 2019 года 12:23
В 1-м полугодии 2019 года выручка АО "Роснано" снизилась на 18,8% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года и составила 4,8 млрд рублей, говорится в отчете компании по РСБУ. Компания получила за январь-июнь чистый убыток в размере 4,4 млрд рублей против чистой... читать дальше
.10 августа 2019 года 11:49
Силуанов: решение Fitch станет логичным основанием для повышения рейтинга РФ остальными агентствами "большой тройки"
Россия рассчитывает на повышение суверенного рейтинга от агентств Standard & Poor's и Moody's вслед за Fitch Ratings. "Мы рассчитываем, что решение Fitch станет логичным основанием для повышения суверенного кредитного рейтинга России остальными агентствами "большой тройки", -... читать дальше
.10 августа 2019 года 11:41
"Роснефть" предлагает включить в ущерб от загрязнения "Дружбы" потери от вынужденного ограничения добычи нефти
"Роснефть" предлагает включить в оценку ущерба от загрязнения весной этого года нефтепровода "Дружба" потери от вынужденного ограничения добычи нефти, говорится в ежеквартальном отчете компании. "В связи с загрязнением нефти в апреле 2019 года в магистральном... читать дальше
.10 августа 2019 года 11:05
Эффективная ставка налога на прибыль для "Ямал СПГ" в первом полугодии текущего года выросла более чем на 1 процентный пункт, пишет компания в своем отчете по МСФО. В соответствии с действующим региональным законодательством ЯНАО, ставка налога на прибыль снижена до минимального... читать дальше
.10 августа 2019 года 10:20
Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) США выступила с предложением обновить требования к отчетности в том, что касается раскрытия эмитентами нефинансовой информации, включая описание компаний, текущих судебных процессов с их участием и факторов риска. "Мировая... читать дальше
.10 августа 2019 года 09:42
Чистая прибыль "Роснефти" по РСБУ в первом полугодии 2019 года упала в 2,3 раза и составила 165,19 млрд рублей по сравнению с 385,6 млрд рублей за тот же период 2018 года, говорится в отчете НК. Выручка компании сохранилась почти на том же уровне и составила 3 трлн 397... читать дальше
.10 августа 2019 года 09:03
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 10 августа, составляет 65,2543 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 12,44 коп. Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 10 августа, составляет 73,0196 руб. По сравнению с...
.09 августа 2019 года 20:35
Капитализация российского рынка акций Московской биржи в секторе Основной рынок на 9 августа снизилась на 0,63% и составила 44556,066 млрд руб.
Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в пятницу составила 44556,066 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 281,167 млрд руб., или на...
.09 августа 2019 года 20:35
Индекс Мосбиржи стабилизируется после снижения. По состоянию на 18:45 мск индекс Мосбиржи понизился на 16,98 пункта (0,63%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2679,71 пункта. Индекс РТС стабилизируется после снижения. По состоянию на 18:45... читать дальше
.09 августа 2019 года 20:05
ПАО "Россети" приняло решение 27 августа досрочно погасить облигации серий БО-02 и БО-03 объемом по 5 млрд рублей каждая, говорится в сообщении кредитной организации. Погашение состоится 27 августа, в дату окончания 6-го купонного периода. Выпуски БО-02 и БО-03 общим... читать дальше
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