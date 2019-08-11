ЦБ РФ установил курс доллара США с 10 августа в размере 65,2543 руб., курс евро - 73,0196 руб.

Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 10 августа, составляет 73,0196 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 2,36 коп.

11 августа. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 10 августа, составляет 65,2543 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 12,44 коп.

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Вице-премьер Италии Маттео Сальвини заявил сегодня, что итальянцы нуждаются в досрочных парламентских выборах и новом правительстве страны. "Я хотел бы дать итальянцам стабильное и серьезное правительство на следующие пять лет", - сказал Сальвини в эфире итальянского... читать дальше

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Власти в регионах РФ получат полномочия по установлению тарифов на вывоз мусора, сообщил министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин, который находится на Ставрополье с рабочей поездкой визитом. "Мы хотим максимально отдать полномочия при установлении тарифов... читать дальше

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Система оплаты проезда бесконтактными банковскими картами в сентябре охватит весь транспорт "Мосгортранса", сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе предприятия. "Это около 800 автобусных, трамвайных, электробусных и троллейбусных маршрутов", - сказал собеседник агентства. Он... читать дальше

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Перенос на следующий год срока введения запрета на экспорт никелевой руды Индонезией может стоить рынку никеля 215 тыс. тонн - или около 10% его объема, отмечает в своем обзоре "ВТБ Капитал". Президент Индонезии попросил правительство рассмотреть ускорение запрета,... Президент Индонезии попросил правительство рассмотреть ускорение запрета,... читать дальше

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На состоянии немецкого экспорта сказываются торговая война между США и Китаем и перспективы выхода Великобритании из Евросоюза без регулирующего этот процесс соглашения, считают аналитики. Так, эксперт из государственного Немецкого банка развития KfW Клаус Боргер полагает, что... читать дальше

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Россия получила право на экспорт пшеницы на рынок Саудовской Аравии. "Подтверждение о том, что Саудовская Аравия теперь не будет требовать нулевое содержание поврежденных клопом-черепашкой зёрен во ввозимой пшенице и что на очередной тендер планирует допустить пшеницу с долей... читать дальше

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В 1-м полугодии 2019 года выручка АО "Роснано" снизилась на 18,8% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года и составила 4,8 млрд рублей, говорится в отчете компании по РСБУ. Компания получила за январь-июнь чистый убыток в размере 4,4 млрд рублей против чистой... Компания получила за январь-июнь чистый убыток в размере 4,4 млрд рублей против чистой... читать дальше

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Россия рассчитывает на повышение суверенного рейтинга от агентств Standard & Poor's и Moody's вслед за Fitch Ratings. "Мы рассчитываем, что решение Fitch станет логичным основанием для повышения суверенного кредитного рейтинга России остальными агентствами "большой тройки", -... читать дальше

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"Роснефть" предлагает включить в оценку ущерба от загрязнения весной этого года нефтепровода "Дружба" потери от вынужденного ограничения добычи нефти, говорится в ежеквартальном отчете компании. "В связи с загрязнением нефти в апреле 2019 года в магистральном... "В связи с загрязнением нефти в апреле 2019 года в магистральном... читать дальше

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Эффективная ставка налога на прибыль для "Ямал СПГ" в первом полугодии текущего года выросла более чем на 1 процентный пункт, пишет компания в своем отчете по МСФО. В соответствии с действующим региональным законодательством ЯНАО, ставка налога на прибыль снижена до минимального... читать дальше

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Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) США выступила с предложением обновить требования к отчетности в том, что касается раскрытия эмитентами нефинансовой информации, включая описание компаний, текущих судебных процессов с их участием и факторов риска. "Мировая... "Мировая... читать дальше

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Чистая прибыль "Роснефти" по РСБУ в первом полугодии 2019 года упала в 2,3 раза и составила 165,19 млрд рублей по сравнению с 385,6 млрд рублей за тот же период 2018 года, говорится в отчете НК. Выручка компании сохранилась почти на том же уровне и составила 3 трлн 397... Выручка компании сохранилась почти на том же уровне и составила 3 трлн 397... читать дальше

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Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 10 августа, составляет 65,2543 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 12,44 коп. Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 10 августа, составляет 73,0196 руб. По сравнению с... Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 10 августа, составляет 73,0196 руб. По сравнению с...

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в пятницу составила 44556,066 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 281,167 млрд руб., или на...

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Индекс Мосбиржи стабилизируется после снижения. По состоянию на 18:45 мск индекс Мосбиржи понизился на 16,98 пункта (0,63%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2679,71 пункта. Индекс РТС стабилизируется после снижения. По состоянию на 18:45... Индекс РТС стабилизируется после снижения. По состоянию на 18:45... читать дальше

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ПАО "Россети" приняло решение 27 августа досрочно погасить облигации серий БО-02 и БО-03 объемом по 5 млрд рублей каждая, говорится в сообщении кредитной организации. Погашение состоится 27 августа, в дату окончания 6-го купонного периода. Выпуски БО-02 и БО-03 общим... Выпуски БО-02 и БО-03 общим... читать дальше

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