ЦБ РФ установил курс доллара США с 10 августа в размере 65,2543 руб., курс евро - 73,0196 руб.

Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 10 августа, составляет 73,0196 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 2,36 коп.

10 августа. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 10 августа, составляет 65,2543 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 12,44 коп.

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Индекс Мосбиржи стабилизируется после снижения. По состоянию на 18:45 мск индекс Мосбиржи понизился на 16,98 пункта (0,63%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2679,71 пункта. Индекс РТС стабилизируется после снижения. По состоянию на 18:45... Индекс РТС стабилизируется после снижения. По состоянию на 18:45... читать дальше

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в пятницу составила 44556,066 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 281,167 млрд руб., или на...

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ПАО "Россети" приняло решение 27 августа досрочно погасить облигации серий БО-02 и БО-03 объемом по 5 млрд рублей каждая, говорится в сообщении кредитной организации. Погашение состоится 27 августа, в дату окончания 6-го купонного периода. Выпуски БО-02 и БО-03 общим... Выпуски БО-02 и БО-03 общим... читать дальше

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ЗАО "СуперОкс" утвердило выпуск облигаций серии БО-П01 объемом 200 млн рублей, говорится в сообщении компании. Бумаги сроком обращения 3 года будут размещены по открытой подписке. Номинал одной бумаги - 1 тыс. рублей. Бумаги сроком обращения 3 года будут размещены по открытой подписке. Номинал одной бумаги - 1 тыс. рублей. "Московская биржа" в мае зарегистрировала... "Московская биржа" в мае зарегистрировала... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 1459 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 65,3641 руб. Минимальный курс доллара США составил... Минимальный курс доллара США составил... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 1414 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 73,2085 руб. Минимальный курс евро составил 72,785 руб.,... Минимальный курс евро составил 72,785 руб.,... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 62 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 9,2315 руб. Минимальный курс юаня составил 9,2042 руб., максимальный - 9,2569... Минимальный курс юаня составил 9,2042 руб., максимальный - 9,2569... читать дальше

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Российский рынок акций завершил торги в пятницу снижением индексов МосБиржи и РТС на фоне сохраняющейся напряженности в торговом споре США-КНР после известий, что Белый дом отложил принятие решения о выдаче лицензий американским компаниям на возобновление работы с... читать дальше

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Россельхозбанк (РСХБ) установил ставки 19-22-го купонов облигаций серии БО-17 в размере 7,4% годовых, говорится в сообщении кредитной организации. Облигации объемом 5 млрд рублей были размещены в феврале 2015 года. Срок обращения займа составляет 10 лет. Ставка... Облигации объемом 5 млрд рублей были размещены в феврале 2015 года. Срок обращения займа составляет 10 лет. Ставка... читать дальше

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Рейтинговое агентство RAEX ("Эксперт РА") подтвердило рейтинг кредитоспособности финансовой компании "ОВК Финанс" на уровне "ruBВ", прогноз рейтинга - "стабильный", сообщается в пресс-релизе агентства. "ОВК Финанс" входит в группу компаний НПК "Объединенная вагонная... "ОВК Финанс" входит в группу компаний НПК "Объединенная вагонная... читать дальше

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Подъем нефтяного рынка ускорился в ходе торгов в пятницу, однако этого все равно недостаточно для завершения недели в "зеленой зоне" из-за обвала по итогам первых трех сессий недели. Октябрьские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:17 мск... Октябрьские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:17 мск... читать дальше

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Рейтинговое агентство RAEX ("Эксперт РА") подтвердило рейтинг кредитоспособности финансовой компании "ОВК Финанс" на уровне "ruBВ", прогноз рейтинга - "стабильный", сообщается в пресс-релизе агентства. "ОВК Финанс" входит в группу компаний НПК "Объединенная вагонная... "ОВК Финанс" входит в группу компаний НПК "Объединенная вагонная... читать дальше

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Соединенные Штаты не планируют намеренно ослаблять курс доллара, заявил в пятницу президент США Дональд Трамп журналистам, направляясь из Белого дома на мероприятие по привлечению пожертвований в Нью-Йорке, сообщает агентство Bloomberg. В ответ на вопрос, планирует ли... В ответ на вопрос, планирует ли... читать дальше

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"Московская биржа" зарегистрировала облигации Россельхозбанка (РСХБ) серий БO-001K-P - БO-005K-P общим объемом 40 млрд рублей и включила их в третий уровень котировального списка, говорится в сообщении биржи. Выпускам присвоены идентификационные номера 4B021003349B001P... Выпускам присвоены идентификационные номера 4B021003349B001P... читать дальше

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Около 27 млн российских семей планируют улучшить свои жилищные условия в ближайшие пять лет, заявил заместитель председателя правительства РФ Виталий Мутко. "У нас около 27 млн семей хотели бы улучшить свои жилищные условия в ближайшей перспективе, это 4-5 лет. При этом... "У нас около 27 млн семей хотели бы улучшить свои жилищные условия в ближайшей перспективе, это 4-5 лет. При этом... читать дальше

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ЭБ завершил 9 августа размещение краткосрочных облигаций серии ПБО-001Р-К172 номинальным объемом 20 млрд рублей, реализовав 68% выпуска на 13,6 млрд рублей, говорится в сообщении банка. Сбор заявок на бонды прошел 6 августа. Ставка купона установлена в размере 7,02%... Сбор заявок на бонды прошел 6 августа. Ставка купона установлена в размере 7,02%... читать дальше

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