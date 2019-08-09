Средний курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов на 19:00 мск составил 65,3641 руб.

9 августа. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 1459 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 65,3641 руб.

Минимальный курс доллара США составил 65,06 руб., максимальный - 65,535 руб. К этому времени было заключено 22924 сделки. Объем торгов составил 149173,61 млн руб., что соответствует среднему значению за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 65,495 руб. за доллар США.

Московская биржа с 8 января 2013 года продлила время окончания торгов на валютном рынке до 23:50 мск. Для участников торгов сохраняется возможность раннего выхода из торгов: в 17:00 мск или 19:00 мск.

Источник данных - Московская биржа.

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