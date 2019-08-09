.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
НОВОСТИ
Главная  /  Все новости  /  Средний курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 65,3173 руб.
.
ГЛАВНОЕ
В июле инфляция ускорилась до 0,2%
В июле потребительские цены выросли на 0,2% после нулевой инфляции в июне, сообщил Росстат. В годовом выражении инфляция замедлилась до 4,6%, как и ожидали аналитики
 
Новый прогноз Минэкономразвития по инфляции на 2019 год будет ниже 4% - Орешкин
Минэкономразвития в ближайшие две недели подготовит уточенный макропрогноз на 2019-2022 годы, сообщил журналистам глава Минэкономразвития Максим Орешкин. "В течение двух недель подготовим (макропрогноз). По инфляции на 2019 год точно будем понижать,...
 
Каждый второй представитель малого бизнеса получает отказ в кредите
Доля отказов в получении кредита представителям малого и среднего предпринимательства (МСП) во 2-м квартале 2019 года составила 40%, она колебалась вокруг это значения весь последний год, следует из результатов опроса о деловой активности сегмента,...
 
Дешевые лекарства уходят из ассортимента
В первом полугодии 2019 года в аптеках росли продажи только дорогих лекарств, следует из отчета DSM Group, с которым ознакомился "Коммерсант". Так, за отчетный период продажи лекарств стоимостью выше 500 руб. в натуральном выражении увеличились на...
 
НОВОСТИ В СЕТИ
.

09 августа 2019 года 17:30

Средний курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 65,3173 руб.

 0  
9 августа. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 1153 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 65,3173 руб.

Минимальный курс доллара США составил 65,045 руб., максимальный - 65,51 руб. Было заключено 9896 сделок. Объем торгов составил 39483,27 млн руб., что на 20% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 65,295 руб. за доллар США.

Источник данных - Московская биржа.

Это автоматическое сообщение.

Опубликовано /Финмаркет/
      Опубликовать в своем блоге livejournal.com   
 

 
.
.
.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
 
.
НОВОСТИ
09 августа 2019 года 20:35
Рынок акций Московской биржи по состоянию на 18:45 мск 9 августа снижается
Индекс Мосбиржи стабилизируется после снижения. По состоянию на 18:45 мск индекс Мосбиржи понизился на 16,98 пункта (0,63%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2679,71 пункта.

Индекс РТС стабилизируется после снижения. По состоянию на 18:45...    читать дальше
.
09 августа 2019 года 20:35
Капитализация российского рынка акций Московской биржи в секторе Основной рынок на 9 августа снизилась на 0,63% и составила 44556,066 млрд руб.
Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в пятницу составила 44556,066 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 281,167 млрд руб., или на...
.
09 августа 2019 года 20:05
"Россети" 27 августа досрочно погасят два выпуска бондов на 10 млрд рублей
ПАО "Россети" приняло решение 27 августа досрочно погасить облигации серий БО-02 и БО-03 объемом по 5 млрд рублей каждая, говорится в сообщении кредитной организации. Погашение состоится 27 августа, в дату окончания 6-го купонного периода.

Выпуски БО-02 и БО-03 общим...    читать дальше
.
09 августа 2019 года 19:22
"СуперОкс" готовит биржевой выпуск облигаций на 200 млн рублей
ЗАО "СуперОкс" утвердило выпуск облигаций серии БО-П01 объемом 200 млн рублей, говорится в сообщении компании.

Бумаги сроком обращения 3 года будут размещены по открытой подписке. Номинал одной бумаги - 1 тыс. рублей.

"Московская биржа" в мае зарегистрировала...    читать дальше
.
09 августа 2019 года 19:15
Средний курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов на 19:00 мск составил 65,3641 руб.
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 1459 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 65,3641 руб.

Минимальный курс доллара США составил...    читать дальше
.
09 августа 2019 года 19:15
Средний курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов на 19:00 мск составил 73,2085 руб.
Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 1414 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 73,2085 руб.

Минимальный курс евро составил 72,785 руб.,...    читать дальше
.
09 августа 2019 года 19:15
Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 9,2315 руб.
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 62 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 9,2315 руб.

Минимальный курс юаня составил 9,2042 руб., максимальный - 9,2569...    читать дальше
.
09 августа 2019 года 18:59
Рынок акций РФ завершил торги снижением индексов
Российский рынок акций завершил торги в пятницу снижением индексов МосБиржи и РТС на фоне сохраняющейся напряженности в торговом споре США-КНР после известий, что Белый дом отложил принятие решения о выдаче лицензий американским компаниям на возобновление работы с...    читать дальше
.
09 августа 2019 года 18:58
РСХБ установил ставки 19-22-го купонов облигаций БО-17 в размере 7,4%
Россельхозбанк (РСХБ) установил ставки 19-22-го купонов облигаций серии БО-17 в размере 7,4% годовых, говорится в сообщении кредитной организации.

Облигации объемом 5 млрд рублей были размещены в феврале 2015 года. Срок обращения займа составляет 10 лет. Ставка...    читать дальше
.
09 августа 2019 года 18:49
"Эксперт РА" подтвердило рейтинг "ОВК Финанс" на уровне "ruBB"
Рейтинговое агентство RAEX ("Эксперт РА") подтвердило рейтинг кредитоспособности финансовой компании "ОВК Финанс" на уровне "ruBВ", прогноз рейтинга - "стабильный", сообщается в пресс-релизе агентства.

"ОВК Финанс" входит в группу компаний НПК "Объединенная вагонная...    читать дальше
.
09 августа 2019 года 18:39
Рост цен на нефть ускорился на торгах в пятницу, но рынок не избежал недельного падения
Подъем нефтяного рынка ускорился в ходе торгов в пятницу, однако этого все равно недостаточно для завершения недели в "зеленой зоне" из-за обвала по итогам первых трех сессий недели.

Октябрьские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:17 мск...    читать дальше
.
09 августа 2019 года 18:36
"Эксперт РА" подтвердило рейтинг "ОВК Финанс" на уровне "ruBB"
Рейтинговое агентство RAEX ("Эксперт РА") подтвердило рейтинг кредитоспособности финансовой компании "ОВК Финанс" на уровне "ruBВ", прогноз рейтинга - "стабильный", сообщается в пресс-релизе агентства.

"ОВК Финанс" входит в группу компаний НПК "Объединенная вагонная...    читать дальше
.
09 августа 2019 года 18:29
Трамп: США не планируют намеренно ослаблять курс доллара
Соединенные Штаты не планируют намеренно ослаблять курс доллара, заявил в пятницу президент США Дональд Трамп журналистам, направляясь из Белого дома на мероприятие по привлечению пожертвований в Нью-Йорке, сообщает агентство Bloomberg.

В ответ на вопрос, планирует ли...    читать дальше
.
09 августа 2019 года 18:28
Мосбиржа зарегистрировала 5 выпусков краткосрочных бондов РСХБ 40 млрд рублей
"Московская биржа" зарегистрировала облигации Россельхозбанка (РСХБ) серий БO-001K-P - БO-005K-P общим объемом 40 млрд рублей и включила их в третий уровень котировального списка, говорится в сообщении биржи.

Выпускам присвоены идентификационные номера 4B021003349B001P...    читать дальше
.
09 августа 2019 года 18:20
До 5 млн семей готовы улучшить жилищные условия при помощи долгосрочной аренды
Около 27 млн российских семей планируют улучшить свои жилищные условия в ближайшие пять лет, заявил заместитель председателя правительства РФ Виталий Мутко.

"У нас около 27 млн семей хотели бы улучшить свои жилищные условия в ближайшей перспективе, это 4-5 лет. При этом...    читать дальше
.
09 августа 2019 года 18:08
ВЭБ разместил 68% выпуска облигаций серии ПБО-001Р-К172 на 13,6 млрд рублей
ЭБ завершил 9 августа размещение краткосрочных облигаций серии ПБО-001Р-К172 номинальным объемом 20 млрд рублей, реализовав 68% выпуска на 13,6 млрд рублей, говорится в сообщении банка.

Сбор заявок на бонды прошел 6 августа. Ставка купона установлена в размере 7,02%...    читать дальше
.
Страница 1 из 19
.
1
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

НОВОСТИ В СЕТИ
.

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке

.