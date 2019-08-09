09 августа 2019 года 17:15
Календарь публикаций макроэкономических показателей ведущих стран на ближайшую неделю
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9 августа. FINMARKET.RU - В течение ближайшей недели с 12.08 по 18.08 ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Дата
|Время
|Публикация
|Период
|12.08.2019
|21:00
|Бюджет США
|Июль 2019
|13.08.2019
|09:00
|Изменение оптовых цен в Германии
|Июль 2019
|13.08.2019
|09:00
|Изменение потребительских цен в Германии
|Июль 2019
|13.08.2019
|11:30
|Безработица в Великобритании
|Июль 2019
|13.08.2019
|11:30
|Среднемесячный уровень безработицы в Великобритании
|Июнь 2019
|13.08.2019
|12:00
|Индекс делового доверия к экономике еврозоны института Zew
|Август 2019
|13.08.2019
|12:00
|Индекс доверия к экономике Германии института Zew
|Август 2019
|13.08.2019
|15:30
|Изменение потребительских цен в США
|Июль 2019
|14.08.2019
|09:00
|Предварительная оценка ВВП Германии
|II квартал 2019
|14.08.2019
|09:45
|Изменение потребительских цен во Франции
|Июль 2019
|14.08.2019
|11:30
|Изменение потребительских цен в Великобритании
|Июль 2019
|14.08.2019
|11:30
|Изменение цен производителей в Великобритании
|Июль 2019
|14.08.2019
|12:00
|Пересмотренная предварительная оценка ВВП еврозоны
|II квартал 2019
|14.08.2019
|12:00
|Промышленное производство в еврозоне
|Июнь 2019
|14.08.2019
|15:30
|Динамика цен на продукцию, импортируемую в США
|Июль 2019
|14.08.2019
|17:30
|Данные Минэнерго США о запасах нефти, бензина и дистиллятов в стране
|С 03 по 09 августа
|15.08.2019
|11:30
|Объемы розничных продаж в Великобритании
|Июль 2019
|15.08.2019
|15:30
|Заявки на пособие по безработице в США
|С 04 по 10 августа
|15.08.2019
|15:30
|Индекс деловой активности Филадельфии
|Август 2019
|15.08.2019
|15:30
|Индекс производственной активности Нью-Йорка Empire Manufacturing
|Август 2019
|15.08.2019
|15:30
|Объемы розничных продаж в США
|Июль 2019
|15.08.2019
|15:30
|Предварительная оценка производительности труда и стоимости рабочий силы в США
|II квартал 2019
|15.08.2019
|15:30
|Число получающих пособие по безработице в США
|С 28 июля по 03 августа
|15.08.2019
|16:15
|Промышленное производство в США
|Июль 2019
|15.08.2019
|17:00
|Товарные запасы на складах США
|Июнь 2019
|15.08.2019
|23:00
|Объем спроса нерезидентов на американские активы
|Июнь 2019
|16.08.2019
|12:00
|Внешнеторговый баланс еврозоны
|Июнь 2019
|16.08.2019
|15:30
|Новостройки и разрешения на строительство в США
|Июль 2019
|16.08.2019
|17:00
|Предварительный индекс доверия потребителей (Университет Мичигана)
|Август 2019
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