Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 9,2174 руб.

9 августа. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 16 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 9,2174 руб.

Минимальный курс юаня составил 9,2 руб., максимальный - 9,2244 руб. Было заключено 52 сделки. Объем торгов составил 259,77 млн руб., что на 35% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 9,205 руб. за юань.

Источник данных - Московская биржа.

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