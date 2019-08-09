.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
НОВОСТИ
Главная  /  Все новости  /  Остатки средств кредитных организаций в Банке России снизились до 2678,9 млрд руб., на депозитных счетах выросли до 1804,79 млрд руб.
.
ГЛАВНОЕ
В июле инфляция ускорилась до 0,2%
В июле потребительские цены выросли на 0,2% после нулевой инфляции в июне, сообщил Росстат. В годовом выражении инфляция замедлилась до 4,6%, как и ожидали аналитики
 
Новый прогноз Минэкономразвития по инфляции на 2019 год будет ниже 4% - Орешкин
Минэкономразвития в ближайшие две недели подготовит уточенный макропрогноз на 2019-2022 годы, сообщил журналистам глава Минэкономразвития Максим Орешкин. "В течение двух недель подготовим (макропрогноз). По инфляции на 2019 год точно будем понижать,...
 
Каждый второй представитель малого бизнеса получает отказ в кредите
Доля отказов в получении кредита представителям малого и среднего предпринимательства (МСП) во 2-м квартале 2019 года составила 40%, она колебалась вокруг это значения весь последний год, следует из результатов опроса о деловой активности сегмента,...
 
Дешевые лекарства уходят из ассортимента
В первом полугодии 2019 года в аптеках росли продажи только дорогих лекарств, следует из отчета DSM Group, с которым ознакомился "Коммерсант". Так, за отчетный период продажи лекарств стоимостью выше 500 руб. в натуральном выражении увеличились на...
 
НОВОСТИ В СЕТИ
.

09 августа 2019 года 09:26

Остатки средств кредитных организаций в Банке России снизились до 2678,9 млрд руб., на депозитных счетах выросли до 1804,79 млрд руб.

 0
9 августа. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, что остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 9 августа составили по Российской Федерации 2678,9 млрд руб., в том числе по Московскому региону 2456,5 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 2727,8 млрд руб., в том числе по Московскому региону 2507,9 млрд руб.

Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 9 августа составили 1804,79 млрд руб. против 1797,20168 млрд руб. на предыдущий рабочий день.

Это автоматическое сообщение.

Опубликовано /Финмаркет/
      Опубликовать в своем блоге livejournal.com   
 
.
Ключевые слова:    Россия,  Банки,  Кредиты,  Остатки

 
.
.
.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
 
.
НОВОСТИ
09 августа 2019 года 17:15
Календарь публикаций макроэкономических показателей ведущих стран на ближайшую неделю
В течение ближайшей недели с 12.08 по 18.08 ожидается публикация следующих макроэкономических показателей

Дата

Время

Публикация

Период

...    читать дальше
.
09 августа 2019 года 17:09
Доля нерезидентов в евробондах РФ на 1 июля стала максимальной за последние пять лет - ЦБ
Доля задолженности перед нерезидентами в общей сумме задолженности Российской Федерации по суверенным еврооблигациям во втором квартале 2019 года выросла до 54,9% с 52,5% на 1 апреля, следует из информации на сайте ЦБ РФ.

Расчет выполнен на основе данных Минфина России...    читать дальше
.
09 августа 2019 года 17:01
Динамика грузовых ж/д перевозок в РФ остается отрицательной
Динамика грузовых железнодорожных перевозок в РФ по итогам января-июля 2019 г. продолжала оставаться отрицательной: перевозки снизились на 1% по сравнению с тем же периодом 2018 г. (814,1 млн тонн), следует из материалов ОАО "Российские железные дороги", с которыми ознакомился...    читать дальше
.
09 августа 2019 года 17:00
Выходные и праздничные дни ведущих стран мира на неделе с 12 по 19 августа
В понедельник, 12 августа, в Японии нерабочий день, поскольку праздник День гор приходится на выходной.

В четверг, 15 августа, в Италии, Франции праздник - Успение Богородицы.

.

.

Это автоматическое сообщение.
.
09 августа 2019 года 16:59
Фондовые индексы США снижаются в пятницу
Американские фондовые индексы умеренно опускаются в начале торгов в пятницу на фоне продолжающегося ослабления юаня и низкой доходности гособлигаций США, завершая неделю снижением примерно на 3%, пишет MarketWatch.

Индекс Dow Jones Industrial Average к 16:49...    читать дальше
.
09 августа 2019 года 16:54
АКРА подтвердило рейтинг ИНГ банка на уровне "ААА(RU)", прогноз - "стабильный"
Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) подтвердило кредитный рейтинг АО "ИНГ банк (Евразия)" на уровне "ААА(RU)", прогноз - "стабильный", говорится в сообщении АКРА.

"Кредитный рейтинг банка обусловлен адекватным бизнес-профилем, сильной позицией по...    читать дальше
.
09 августа 2019 года 16:53
За неделю падение цен на желруду превысило 10%
Сингапурские фьючерсы на железную руду завершили рабочую неделю 14%-ным падением, опустившись ниже отметки в $90 за тонну. Спотовые контракты подешевели до минимального показателя с апреля этого года.

Катализаторами мирового падения цен на железорудное сырье является...    читать дальше
.
09 августа 2019 года 16:45
В июле базовый индекс цен производителей США снизился на 0,1%, падение впервые с февраля 2017 г.
Цены производителей в США без учета продуктов питания и энергоносителей (индекс core PPI) неожиданно снизились на 0,1% в июле, свидетельствуют данные министерства труда страны.

При этом падение показателя было зафиксировано впервые с февраля 2017 года.

Подъем...    читать дальше
.
09 августа 2019 года 16:40
Доллар США ускорил падение к иене и евро, фунт рухнул на данных о ВВП Великобритании
Доллар ускорил падение к иене и евро в ходе торгов в пятницу, британский фунт стерлингов резко снизился из-за статданных об экономике Великобритании, не оправдавших ожиданий аналитиков.

Евро к 16:30 мск стоил $1,1201 против $1,1180 на закрытие прошлой...    читать дальше
.
09 августа 2019 года 16:37
В январе-июле профицит счета текущих операций РФ снизился на 9%
Положительное сальдо платежного баланса Российской Федерации в январе-июле 2019 года сократилось на 9% и составило $51,4 млрд против $56,5 млрд за аналогичный период 2018 года. Такая информация содержится в оценке платежного баланса РФ, опубликованной на сайте Банка...    читать дальше
.
09 августа 2019 года 16:30
Убыток "Уральских авиалиний" в январе-июне вырос в 1,6 раза
ОАО "Уральские авиалинии" в январе-июне 2019 года увеличило чистый убыток по РСБУ по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в 1,6 раза - до 1,407 млрд рублей, говорится в ежеквартальном отчете компании.

Выручка за этот период выросла на 11,6% -до 36,995 млрд...    читать дальше
.
09 августа 2019 года 16:30
В течение ближайшей недели с 10 по 16 августа ожидаются выплаты купонных доходов по 4 выпускам еврооблигаций
В течение ближайшей недели с 10 по 16 августа ожидаются выплаты купонных доходов по 4 выпускам еврооблигаций.

Дата

Эмитент

Выпуск

Размер выплат

Размер выплат на...    читать дальше
.
09 августа 2019 года 16:30
В течение ближайшей недели с 10 по 16 августа ожидаются погашения по 17 выпускам облигаций
В течение ближайшей недели с 10 по 16 августа ожидаются погашения по 17 выпускам облигаций.

Дата

Эмитент

Выпуск

Тип погашения

Размер погашения, всего

...    читать дальше
.
09 августа 2019 года 16:30
В течение ближайшей недели с 10 по 16 августа ожидаются выплаты купонных доходов по 68 выпускам облигаций
В течение ближайшей недели с 10 по 16 августа ожидаются выплаты купонных доходов по 68 выпускам облигаций.

Дата

Эмитент

Выпуск

Размер выплат

Размер выплат на...    читать дальше
.
09 августа 2019 года 16:22
Отток капитала из РФ за 7 месяцев вырос в 1,6 раза - оценка ЦБ
За 7 месяцев чистый отток капитала из РФ увеличился, по оценке ЦБ, в 1,6 раза - до $28,0 млрд по сравнению с $17,4 млрд оттока за аналогичный период 2018 года, свидетельствуют материалы Банка России.

Как отмечает ЦБ, такая динамика оттока сложилась преимущественно под...    читать дальше
.
09 августа 2019 года 16:20
ВТБ разместил 27,7% выпуска однодневных бондов серии КС-3-257 на 20,7 млрд рублей
августа. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 9 августа однодневные биржевые облигации серии КС-3-257 на 20 млрд 746,2 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 75 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение.

Таким образом, банк...    читать дальше
.
Страница 1 из 19
.
1
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

НОВОСТИ В СЕТИ
.

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке

.