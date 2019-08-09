09 августа 2019 года 08:00
Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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9 августа. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Время
|Публикация
|Период
|09:00
|Баланс счета текущих операций Германии
|Июнь 2019
|09:00
|Внешнеторговый баланс Германии
|Июнь 2019
|09:45
|Промышленное производство во Франции
|Июнь 2019
|11:00
|Внешнеторговый баланс Италии
|Июнь 2019
|11:30
|Внешнеторговый баланс Великобритании
|Июнь 2019
|11:30
|Предварительная оценка ВВП Великобритании
|II квартал 2019
|11:30
|Промышленное производство в Великобритании
|Июнь 2019
|12:00
|Изменение потребительских цен в Италии
|Июль 2019
|15:15
|Новостройки в Канаде
|Июль 2019
|15:30
|Безработица в Канаде
|Июль 2019
|15:30
|Изменение цен производителей в США
|Июль 2019
|15:30
|Разрешения на строительство в Канаде
|Июнь 2019
Это автоматическое сообщение.
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09 августа 2019 года 17:15
В течение ближайшей недели с 12.08 по 18.08 ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
Дата
Время
Публикация
Период
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09 августа 2019 года 17:09
Доля задолженности перед нерезидентами в общей сумме задолженности Российской Федерации по суверенным еврооблигациям во втором квартале 2019 года выросла до 54,9% с 52,5% на 1 апреля, следует из информации на сайте ЦБ РФ.
Расчет выполнен на основе данных Минфина России... читать дальше
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09 августа 2019 года 17:01
Динамика грузовых железнодорожных перевозок в РФ по итогам января-июля 2019 г. продолжала оставаться отрицательной: перевозки снизились на 1% по сравнению с тем же периодом 2018 г. (814,1 млн тонн), следует из материалов ОАО "Российские железные дороги", с которыми ознакомился... читать дальше
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09 августа 2019 года 17:00
В понедельник, 12 августа, в Японии нерабочий день, поскольку праздник День гор приходится на выходной.
В четверг, 15 августа, в Италии, Франции праздник - Успение Богородицы.
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Это автоматическое сообщение.
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09 августа 2019 года 16:59
Американские фондовые индексы умеренно опускаются в начале торгов в пятницу на фоне продолжающегося ослабления юаня и низкой доходности гособлигаций США, завершая неделю снижением примерно на 3%, пишет MarketWatch.
Индекс Dow Jones Industrial Average к 16:49... читать дальше
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09 августа 2019 года 16:54
Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) подтвердило кредитный рейтинг АО "ИНГ банк (Евразия)" на уровне "ААА(RU)", прогноз - "стабильный", говорится в сообщении АКРА.
"Кредитный рейтинг банка обусловлен адекватным бизнес-профилем, сильной позицией по... читать дальше
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09 августа 2019 года 16:53
Сингапурские фьючерсы на железную руду завершили рабочую неделю 14%-ным падением, опустившись ниже отметки в $90 за тонну. Спотовые контракты подешевели до минимального показателя с апреля этого года.
Катализаторами мирового падения цен на железорудное сырье является... читать дальше
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09 августа 2019 года 16:45
Цены производителей в США без учета продуктов питания и энергоносителей (индекс core PPI) неожиданно снизились на 0,1% в июле, свидетельствуют данные министерства труда страны.
При этом падение показателя было зафиксировано впервые с февраля 2017 года.
Подъем... читать дальше
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09 августа 2019 года 16:40
Доллар ускорил падение к иене и евро в ходе торгов в пятницу, британский фунт стерлингов резко снизился из-за статданных об экономике Великобритании, не оправдавших ожиданий аналитиков.
Евро к 16:30 мск стоил $1,1201 против $1,1180 на закрытие прошлой... читать дальше
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09 августа 2019 года 16:37
Положительное сальдо платежного баланса Российской Федерации в январе-июле 2019 года сократилось на 9% и составило $51,4 млрд против $56,5 млрд за аналогичный период 2018 года. Такая информация содержится в оценке платежного баланса РФ, опубликованной на сайте Банка... читать дальше
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09 августа 2019 года 16:30
ОАО "Уральские авиалинии" в январе-июне 2019 года увеличило чистый убыток по РСБУ по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в 1,6 раза - до 1,407 млрд рублей, говорится в ежеквартальном отчете компании.
Выручка за этот период выросла на 11,6% -до 36,995 млрд... читать дальше
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09 августа 2019 года 16:30
В течение ближайшей недели с 10 по 16 августа ожидаются выплаты купонных доходов по 4 выпускам еврооблигаций.
Дата
Эмитент
Выпуск
Размер выплат
Размер выплат на... читать дальше
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09 августа 2019 года 16:30
В течение ближайшей недели с 10 по 16 августа ожидаются погашения по 17 выпускам облигаций.
Дата
Эмитент
Выпуск
Тип погашения
Размер погашения, всего
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09 августа 2019 года 16:30
В течение ближайшей недели с 10 по 16 августа ожидаются выплаты купонных доходов по 68 выпускам облигаций.
Дата
Эмитент
Выпуск
Размер выплат
Размер выплат на... читать дальше
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09 августа 2019 года 16:22
За 7 месяцев чистый отток капитала из РФ увеличился, по оценке ЦБ, в 1,6 раза - до $28,0 млрд по сравнению с $17,4 млрд оттока за аналогичный период 2018 года, свидетельствуют материалы Банка России.
Как отмечает ЦБ, такая динамика оттока сложилась преимущественно под... читать дальше
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09 августа 2019 года 16:20
августа. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 9 августа однодневные биржевые облигации серии КС-3-257 на 20 млрд 746,2 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 75 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение.
Таким образом, банк... читать дальше
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