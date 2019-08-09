ЦБ РФ установил курс доллара США на сегодня в размере 65,1299 руб.

9 августа. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 9 августа, составляет 65,1299 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 3,67 коп.

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В течение ближайшей недели с 12.08 по 18.08 ожидается публикация следующих макроэкономических показателей Дата Дата Время Время Публикация Публикация Период Период ... ... читать дальше

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Доля задолженности перед нерезидентами в общей сумме задолженности Российской Федерации по суверенным еврооблигациям во втором квартале 2019 года выросла до 54,9% с 52,5% на 1 апреля, следует из информации на сайте ЦБ РФ. Расчет выполнен на основе данных Минфина России... Расчет выполнен на основе данных Минфина России... читать дальше

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Динамика грузовых железнодорожных перевозок в РФ по итогам января-июля 2019 г. продолжала оставаться отрицательной: перевозки снизились на 1% по сравнению с тем же периодом 2018 г. (814,1 млн тонн), следует из материалов ОАО "Российские железные дороги", с которыми ознакомился... читать дальше

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В понедельник, 12 августа, в Японии нерабочий день, поскольку праздник День гор приходится на выходной. В четверг, 15 августа, в Италии, Франции праздник - Успение Богородицы. В четверг, 15 августа, в Италии, Франции праздник - Успение Богородицы. . . Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Американские фондовые индексы умеренно опускаются в начале торгов в пятницу на фоне продолжающегося ослабления юаня и низкой доходности гособлигаций США, завершая неделю снижением примерно на 3%, пишет MarketWatch. Индекс Dow Jones Industrial Average к 16:49... Индекс Dow Jones Industrial Average к 16:49... читать дальше

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Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) подтвердило кредитный рейтинг АО "ИНГ банк (Евразия)" на уровне "ААА(RU)", прогноз - "стабильный", говорится в сообщении АКРА. "Кредитный рейтинг банка обусловлен адекватным бизнес-профилем, сильной позицией по... "Кредитный рейтинг банка обусловлен адекватным бизнес-профилем, сильной позицией по... читать дальше

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Сингапурские фьючерсы на железную руду завершили рабочую неделю 14%-ным падением, опустившись ниже отметки в $90 за тонну. Спотовые контракты подешевели до минимального показателя с апреля этого года. Катализаторами мирового падения цен на железорудное сырье является... Катализаторами мирового падения цен на железорудное сырье является... читать дальше

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Цены производителей в США без учета продуктов питания и энергоносителей (индекс core PPI) неожиданно снизились на 0,1% в июле, свидетельствуют данные министерства труда страны. При этом падение показателя было зафиксировано впервые с февраля 2017 года. При этом падение показателя было зафиксировано впервые с февраля 2017 года. Подъем... Подъем... читать дальше

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Доллар ускорил падение к иене и евро в ходе торгов в пятницу, британский фунт стерлингов резко снизился из-за статданных об экономике Великобритании, не оправдавших ожиданий аналитиков. Евро к 16:30 мск стоил $1,1201 против $1,1180 на закрытие прошлой... Евро к 16:30 мск стоил $1,1201 против $1,1180 на закрытие прошлой... читать дальше

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Положительное сальдо платежного баланса Российской Федерации в январе-июле 2019 года сократилось на 9% и составило $51,4 млрд против $56,5 млрд за аналогичный период 2018 года. Такая информация содержится в оценке платежного баланса РФ, опубликованной на сайте Банка... читать дальше

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ОАО "Уральские авиалинии" в январе-июне 2019 года увеличило чистый убыток по РСБУ по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в 1,6 раза - до 1,407 млрд рублей, говорится в ежеквартальном отчете компании. Выручка за этот период выросла на 11,6% -до 36,995 млрд... Выручка за этот период выросла на 11,6% -до 36,995 млрд... читать дальше

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В течение ближайшей недели с 10 по 16 августа ожидаются выплаты купонных доходов по 4 выпускам еврооблигаций. Дата Дата Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат Размер выплат Размер выплат на... Размер выплат на... читать дальше

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В течение ближайшей недели с 10 по 16 августа ожидаются погашения по 17 выпускам облигаций. Дата Дата Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Тип погашения Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения, всего ... ... читать дальше

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В течение ближайшей недели с 10 по 16 августа ожидаются выплаты купонных доходов по 68 выпускам облигаций. Дата Дата Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат Размер выплат Размер выплат на... Размер выплат на... читать дальше

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За 7 месяцев чистый отток капитала из РФ увеличился, по оценке ЦБ, в 1,6 раза - до $28,0 млрд по сравнению с $17,4 млрд оттока за аналогичный период 2018 года, свидетельствуют материалы Банка России. Как отмечает ЦБ, такая динамика оттока сложилась преимущественно под... Как отмечает ЦБ, такая динамика оттока сложилась преимущественно под... читать дальше

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августа. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 9 августа однодневные биржевые облигации серии КС-3-257 на 20 млрд 746,2 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 75 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение. Таким образом, банк... Таким образом, банк... читать дальше

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