Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 9,2255 руб.

8 августа. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 207 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 9,2255 руб.

Минимальный курс юаня составил 9,209 руб., максимальный - 9,2508 руб. Было заключено 196 сделок. Объем торгов составил 601,53 млн руб., что на 20% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 9,2275 руб. за юань.

Источник данных - Московская биржа.

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