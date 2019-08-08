Средний курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 65,2018 руб.

8 августа. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 84 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 65,2018 руб.

Минимальный курс доллара США составил 65,03 руб., максимальный - 65,42 руб. Было заключено 10384 сделки. Объем торгов составил 46246,42 млн руб., что на 10% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 65,1825 руб. за доллар США.

Источник данных - Московская биржа.

Это автоматическое сообщение.